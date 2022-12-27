Минприроды сообщило о переоформлении всех лицензий на недра на российские юрлица

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону «О недрах» в июне 2022 г. Согласно документу, иностранные компании должны в течение 90 дней с момента вступления закона в силу создать новое юрлицо, если его не было, и переоформить на российскую компанию лицензии на пользование недрами.