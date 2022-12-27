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Минприроды сообщило о переоформлении всех лицензий на недра на российские юрлица

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Лицензии иностранных компаний на участки недр в России переоформлены на российские юридические лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

«На данный момент все лицензии, которые находятся в компетенции Роснедр, переоформлены. Это 49 лицензий на углеводородное сырье и подземные воды», — рассказали в ведомстве.  

Министерство напомнило о принятых поправках в закон «О недрах», согласно которым иностранные компании исключаются из сферы недропользования. В связи с этим зарубежные недропользователи должны переоформить лицензии на российские компании, иначе документы будут аннулированы. 

По данным Минприроды, компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd. переоформила 25 лицензий на «Сахалинскую энергию» — нового оператора проекта «Сахалин — 2». Кроме того, документы переделала Exxon Neftegas Limited: 18 лицензий переоформили на «ООО Сахалин — 1». Еще 15 лицензий переоформлено с Salym Petroleum Development N.V. на OOO «Салым Петролеум Девелопмент».   

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону «О недрах» в июне 2022 г. Согласно документу, иностранные компании должны в течение 90 дней с момента вступления закона в силу создать новое юрлицо, если его не было, и переоформить на российскую компанию лицензии на пользование недрами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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