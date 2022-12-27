Минприроды сообщило о переоформлении всех лицензий на недра на российские юрлица
Лицензии иностранных компаний на участки недр в России переоформлены на российские юридические лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.
«На данный момент все лицензии, которые находятся в компетенции Роснедр, переоформлены. Это 49 лицензий на углеводородное сырье и подземные воды», — рассказали в ведомстве.
Министерство напомнило о принятых поправках в закон «О недрах», согласно которым иностранные компании исключаются из сферы недропользования. В связи с этим зарубежные недропользователи должны переоформить лицензии на российские компании, иначе документы будут аннулированы.
По данным Минприроды, компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd. переоформила 25 лицензий на «Сахалинскую энергию» — нового оператора проекта «Сахалин — 2». Кроме того, документы переделала Exxon Neftegas Limited: 18 лицензий переоформили на «ООО Сахалин — 1». Еще 15 лицензий переоформлено с Salym Petroleum Development N.V. на OOO «Салым Петролеум Девелопмент».
Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону «О недрах» в июне 2022 г. Согласно документу, иностранные компании должны в течение 90 дней с момента вступления закона в силу создать новое юрлицо, если его не было, и переоформить на российскую компанию лицензии на пользование недрами.