Газета
Бизнес

KazanExpress может открыть первые в России бондовые склады в Казани и Москве

Ведомости

Интернет-ритейлер KazanExpress, подконтрольная компании AliExpress Russia, подписал партнерское соглашение с «Почтой России» о создании пилотного бондового склада в Татарстане. Федеральный эксперимент по запуску беспошлинного таможенного режима там начнется в апреле 2023 г. Затем еще один такой объект планируется сделать еще и в Москве.

Сами склады будут размещены внутри логистических центров в зонах международного почтового обмена, уточнил представитель «Почты России». К примеру, в Казани он будет находиться на территории международного аэропорта «Казань», его мощность составит 1,2 млн отправлений в сутки. Общую площадь бондовых складов стороны не называют. Но известно, что на первом этапе KazanExpress собирается разместить там от 30 000 до 40 000 товаров.

По условиям эксперимента бондовая зона освобождает онлайн-ритейлеров от уплаты таможенных платежей на импортируемые товары, 20% НДС и акцизов при ввозе продукции на территорию склада. Но как только покупатель их приобрел, он обязан будет уплатить эти налоги и пошлины. «Почта России» ведет переговоры об участии в эксперименте по использованию бондовых складов и с другими участниками рынка электронной торговли, пояснил ее представитель.

KazanExpress, согласно «СПАРК-Интефраксу», на 57,8% принадлежит AliExpress Russia. Последняя стала партнером маркетплейса в марте 2021 г., тогда она приобрела 30% в казанской компании. Позже AliExpress Russia довела свою долю в KazanExpress до контрольной. Остальное — у Сергея Еремеева, Линара Хуснуллина и Кэвина Ханда.

По итогам 2021 г., выручка ООО «Казаньэкспресс» составила 726,8 млн руб., чистый убыток — 807,8 млн руб. «Наша цель — догнать Ozon по количеству заказов к 2023 г. и попытаться стать первыми в 2024 г.», — рассказывал Линар Хуснуллин год назад.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных