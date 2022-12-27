KazanExpress может открыть первые в России бондовые склады в Казани и Москве

По условиям эксперимента бондовая зона освобождает онлайн-ритейлеров от уплаты таможенных платежей на импортируемые товары, 20% НДС и акцизов при ввозе продукции на территорию склада. Но как только покупатель их приобрел, он обязан будет уплатить эти налоги и пошлины. «Почта России» ведет переговоры об участии в эксперименте по использованию бондовых складов и с другими участниками рынка электронной торговли, пояснил ее представитель.