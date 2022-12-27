KazanExpress может открыть первые в России бондовые склады в Казани и Москве
Интернет-ритейлер KazanExpress, подконтрольная компании AliExpress Russia, подписал партнерское соглашение с «Почтой России» о создании пилотного бондового склада в Татарстане. Федеральный эксперимент по запуску беспошлинного таможенного режима там начнется в апреле 2023 г. Затем еще один такой объект планируется сделать еще и в Москве.
Сами склады будут размещены внутри логистических центров в зонах международного почтового обмена, уточнил представитель «Почты России». К примеру, в Казани он будет находиться на территории международного аэропорта «Казань», его мощность составит 1,2 млн отправлений в сутки. Общую площадь бондовых складов стороны не называют. Но известно, что на первом этапе KazanExpress собирается разместить там от 30 000 до 40 000 товаров.
По условиям эксперимента бондовая зона освобождает онлайн-ритейлеров от уплаты таможенных платежей на импортируемые товары, 20% НДС и акцизов при ввозе продукции на территорию склада. Но как только покупатель их приобрел, он обязан будет уплатить эти налоги и пошлины. «Почта России» ведет переговоры об участии в эксперименте по использованию бондовых складов и с другими участниками рынка электронной торговли, пояснил ее представитель.
KazanExpress, согласно «СПАРК-Интефраксу», на 57,8% принадлежит AliExpress Russia. Последняя стала партнером маркетплейса в марте 2021 г., тогда она приобрела 30% в казанской компании. Позже AliExpress Russia довела свою долю в KazanExpress до контрольной. Остальное — у Сергея Еремеева, Линара Хуснуллина и Кэвина Ханда.
По итогам 2021 г., выручка ООО «Казаньэкспресс» составила 726,8 млн руб., чистый убыток — 807,8 млн руб. «Наша цель — догнать Ozon по количеству заказов к 2023 г. и попытаться стать первыми в 2024 г.», — рассказывал Линар Хуснуллин год назад.