Гендиректор «Аэрофлота» назвал число арестованных самолетов авиакомпании за рубежом
«На текущий момент в группе "Аэрофлот" числится 357 воздушных судов (ВС), из них 13 иностранного производства заблокированы за территорией России», — рассказал он.
Александровский уточнил, что большая часть из них была арестована во время прохождения планового техобслуживания и полетов за рубеж. Гендиректор «Аэрофлота» также сообщил, что у 89 воздушных судов компании уже нет двойной регистрации. У авиаперевозчика есть возможно увеличить их число, в настоящее компания занимается этим вопросом.
По его словам, помимо двойной регистрации, есть и другие ограничения, которые мешают международным перевозкам. В частности, речь идет об американских «черных списках», также существует ограничение по использованию самолетов с количеством комплектующих американского производства более 30%. Александровский отметил, что «достоверно никто не знает», что имеется в виду под «этими 30%». Кроме того, воздушному судну могут отказать в заправке, даже если оно не числится в «черном списке» или Бермудском реестре, добавил он.
В июле 2022 г. в Минтрансе сообщили о 77 арестованных российских самолетах за рубежом. До этого министерство говорило о 78 воздушных суднах. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, один самолет получилось вернуть. Он уточнил, что всего в России 1278 воздушных судов, 1158 из них — гражданские. Тогда Савельев охарактеризовал ситуацию как «нормальную».
В начале декабря «Коммерсантъ» провел анализ самолетов российских авиакомпаний, которые могут летать за рубеж. По данным газеты, с регистрации в Бермудском реестре сняли более 150 самолетов Boeing и Airbus. Еще несколько десятков из них — Embraer, Bombardier и Gulfstream.
Собеседник газеты утверждал что группа «Аэрофлот» вывела из реестра Бермуд 91 самолет. Всего российским авиаперевозчикам удалось перерегистрировать в РФ 201 иностранный лайнер. Проблема с двойной регистрацией препятствовала полетам за рубеж.
В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. В частности, ограничения предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои ВС.
В ответ правительство распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть ВС осталась в России — на них выполняются перевозки внутри страны.