Гендиректор «Аэрофлота» назвал число арестованных самолетов авиакомпании за рубежом

По его словам, помимо двойной регистрации, есть и другие ограничения, которые мешают международным перевозкам. В частности, речь идет об американских «черных списках», также существует ограничение по использованию самолетов с количеством комплектующих американского производства более 30%. Александровский отметил, что «достоверно никто не знает», что имеется в виду под «этими 30%». Кроме того, воздушному судну могут отказать в заправке, даже если оно не числится в «черном списке» или Бермудском реестре, добавил он.