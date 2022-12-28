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Гендиректор «Аэрофлота» назвал число арестованных самолетов авиакомпании за рубежом

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У «Аэрофлота» арестовано 13 из 357 самолетов за границей из-за международных санкций. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«На текущий момент в группе "Аэрофлот" числится 357 воздушных судов (ВС), из них 13 иностранного производства заблокированы за территорией России», — рассказал он. 

Александровский уточнил, что большая часть из них была арестована во время прохождения планового техобслуживания и полетов за рубеж. Гендиректор «Аэрофлота» также сообщил, что у 89 воздушных судов компании уже нет двойной регистрации. У авиаперевозчика есть возможно увеличить их число, в настоящее компания занимается этим вопросом.

По его словам, помимо двойной регистрации, есть и другие ограничения, которые мешают международным перевозкам. В частности, речь идет об американских «черных списках», также существует ограничение по использованию самолетов с количеством комплектующих американского производства более 30%. Александровский отметил, что «достоверно никто не знает», что имеется в виду под «этими 30%». Кроме того, воздушному судну могут отказать в заправке, даже если оно не числится в «черном списке» или Бермудском реестре, добавил он.

В июле 2022 г. в Минтрансе сообщили о 77 арестованных российских самолетах за рубежом. До этого министерство говорило о 78 воздушных суднах. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, один самолет получилось вернуть. Он уточнил, что всего в России 1278 воздушных судов, 1158 из них — гражданские. Тогда Савельев охарактеризовал ситуацию как «нормальную».

В начале декабря «Коммерсантъ» провел анализ самолетов российских авиакомпаний, которые могут летать за рубеж. По данным газеты, с регистрации в Бермудском реестре сняли более 150 самолетов Boeing и Airbus. Еще несколько десятков из них — Embraer, Bombardier и Gulfstream. 

Собеседник газеты утверждал что группа «Аэрофлот» вывела из реестра Бермуд 91 самолет. Всего российским авиаперевозчикам удалось перерегистрировать в РФ 201 иностранный лайнер. Проблема с двойной регистрацией препятствовала полетам за рубеж.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. В частности, ограничения предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои ВС. 

В ответ правительство распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть ВС осталась в России — на них выполняются перевозки внутри страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных