Росрыболовство не будет ограничивать экспорт красной икры

В начале сентября на ВЭФ Шестаков заявил, что Росрыболовство рассматривает возможность ограничить экспорт красной икры из РФ из-за низких прогнозов по вылову. Тогда он пояснил, что ограничительные меры могут понадобиться, чтобы сдержать цены на икру и не допустить ее дефицита.