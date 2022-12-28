Росрыболовство не будет ограничивать экспорт красной икры
Росрыболовство отказалось от идеи ограничивать экспорт красной икры из Россию, поскольку на внутреннем рынке не ожидается ее дефицита. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков на пресс-конференции.
«Что касается запрета, то от него, с учетом позиции Минсельхоза, мы отказались», — сказал он (цитата по ТАСС).
При этом Шестаков не стал прогнозировать цены на красную икру. По его словам, стоимость икры в магазинах »не зависит от того, что происходит у рыбаков».
С 1 ноября в России начался эксперимент по ограничению вывоза лососевой икры с Камчатки. Согласно закону, пассажиры не могут вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета.