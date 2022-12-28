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Росрыболовство не будет ограничивать экспорт красной икры

Ведомости

Росрыболовство отказалось от идеи ограничивать экспорт красной икры из Россию, поскольку на внутреннем рынке не ожидается ее дефицита. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков на пресс-конференции.

«Что касается запрета, то от него, с учетом позиции Минсельхоза, мы отказались», — сказал он (цитата по ТАСС). 

При этом Шестаков не стал прогнозировать цены на красную икру. По его словам, стоимость икры в магазинах ​​»не зависит от того, что происходит у рыбаков». 

В начале сентября на ВЭФ Шестаков заявил, что Росрыболовство рассматривает возможность ограничить экспорт красной икры из РФ из-за низких прогнозов по вылову. Тогда он пояснил, что ограничительные меры могут понадобиться, чтобы сдержать цены на икру и не допустить ее дефицита.

С 1 ноября в России начался эксперимент по ограничению вывоза лососевой икры с Камчатки. Согласно закону, пассажиры не могут вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных