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Экономика

В России могут ограничить экспорт красной икры

Ведомости

Росрыболовство рассматривает возможность введения ограничительных мер на экспорт красной икры, сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Илья Шестаков.

«Прогноз у нас не очень хороший, прогноз вылова достаточно низкий. Мы сейчас внимательно следим за объемами, которые уходят на экспорт. Вполне возможно, что надо будет вводить какие-то ограничительные меры для того, чтобы и цены были достаточно низкие на красную рыбу, и в достатке она была», — отметил Шестаков (цитата по ТАСС).

В мае стало известно, что россиянам могут запретить вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета. Проект федерального закона, предусматривающий такой эксперимент со дня его вступления в силу до 1 августа 2025 г., подготовила группа депутатов Госдумы.

Ранее по теме: Россиянам запретят вывозить самолетами с Камчатки свыше 10 кг красной икры

Согласно документу, запрет коснется икры лососевых видов рыб без заводской упаковки. Она должна «содержать единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и контактные данные компании-изготовителя, индивидуального предпринимателя или импортера».

Законопроект также предусматривает внесение поправок в Воздушный кодекс. В частности, авиаперевозчики должны будут включить запрет на вывоз одним физическим лицом свыше 10 кг красной икры за один рейс в правила воздушных перевозок. Рейсы в Петропавловск-Камчатский осуществляет «Аэрофлот», на июнь билеты туда также продает чартерная авиакомпания Ifly. За соблюдением запрета, согласно документу, будут следить сотрудники службы авиационной безопасности международного аэропорта Петропавловск-Камчатского «Елизово» во время предполетного досмотра багажа и ручной клади.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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