В России могут ограничить экспорт красной икры

«Прогноз у нас не очень хороший, прогноз вылова достаточно низкий. Мы сейчас внимательно следим за объемами, которые уходят на экспорт. Вполне возможно, что надо будет вводить какие-то ограничительные меры для того, чтобы и цены были достаточно низкие на красную рыбу, и в достатке она была», — отметил Шестаков (цитата по ТАСС).