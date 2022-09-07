В России могут ограничить экспорт красной икры
Росрыболовство рассматривает возможность введения ограничительных мер на экспорт красной икры, сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Илья Шестаков.
«Прогноз у нас не очень хороший, прогноз вылова достаточно низкий. Мы сейчас внимательно следим за объемами, которые уходят на экспорт. Вполне возможно, что надо будет вводить какие-то ограничительные меры для того, чтобы и цены были достаточно низкие на красную рыбу, и в достатке она была», — отметил Шестаков (цитата по ТАСС).
В мае стало известно, что россиянам могут запретить вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета. Проект федерального закона, предусматривающий такой эксперимент со дня его вступления в силу до 1 августа 2025 г., подготовила группа депутатов Госдумы.
Согласно документу, запрет коснется икры лососевых видов рыб без заводской упаковки. Она должна «содержать единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и контактные данные компании-изготовителя, индивидуального предпринимателя или импортера».
Законопроект также предусматривает внесение поправок в Воздушный кодекс. В частности, авиаперевозчики должны будут включить запрет на вывоз одним физическим лицом свыше 10 кг красной икры за один рейс в правила воздушных перевозок. Рейсы в Петропавловск-Камчатский осуществляет «Аэрофлот», на июнь билеты туда также продает чартерная авиакомпания Ifly. За соблюдением запрета, согласно документу, будут следить сотрудники службы авиационной безопасности международного аэропорта Петропавловск-Камчатского «Елизово» во время предполетного досмотра багажа и ручной клади.
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