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Бизнес

«Аэрофлот» вернул часть авансов за поставки самолетов Airbus

Ведомости

«Аэрофлоту» удалось вернуть часть авансов за дальнемагистральные самолеты Airbus A350-900. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

«По условиям данных контрактов выплачиваются так называемые предпоставочные платежи. И мы уже вернули часть предпоставочных платежей. Официально, на расчетный счет ПАО «Аэрофлот», в долларах США», — пояснил он. 

Александровский не раскрыл размер платежей, но уточнил, что авиакомпания пока что добивается возврата оставшихся авансов, не привлекая суд. 

Ранее, 13 декабря, в Арбитражный суд Москвы обратилась «Авиакапитал Сервис», лизинговая «дочка» госкорпорации «Ростех», с требованием взыскать с Airbus предоплату на $5,1 млн. Предварительное заседание по делу пройдет 14 февраля.

«Авиакапитал Сервис» собиралась поставить «Аэрофлоту» еще 17 самолетов A350. В компании отмечали, что направили Airbus большое количество писем с просьбой вернуть аванс, однако ответа не последовало. В итоге «Авиакапитал Сервис» пришлось обратиться в суд. 

Александровский уточнил, что в самолетном парке группы «Аэрофлот» числится 357 лайнеров, 13 из них арестованы за рубежом из-за санкций. Гендиректор компании рассказал, что большинство самолетов были заблокированы во время технического обслуживания и международных рейсов. Он добавил, что у 89 воздушных судов компании уже нет двойной регистрации. У авиаперевозчика есть возможность увеличить их число, в настоящее время компания занимается этим вопросом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных