«Аэрофлот» вернул часть авансов за поставки самолетов Airbus
«По условиям данных контрактов выплачиваются так называемые предпоставочные платежи. И мы уже вернули часть предпоставочных платежей. Официально, на расчетный счет ПАО «Аэрофлот», в долларах США», — пояснил он.
Александровский не раскрыл размер платежей, но уточнил, что авиакомпания пока что добивается возврата оставшихся авансов, не привлекая суд.
Ранее, 13 декабря, в Арбитражный суд Москвы обратилась «Авиакапитал Сервис», лизинговая «дочка» госкорпорации «Ростех», с требованием взыскать с Airbus предоплату на $5,1 млн. Предварительное заседание по делу пройдет 14 февраля.
«Авиакапитал Сервис» собиралась поставить «Аэрофлоту» еще 17 самолетов A350. В компании отмечали, что направили Airbus большое количество писем с просьбой вернуть аванс, однако ответа не последовало. В итоге «Авиакапитал Сервис» пришлось обратиться в суд.
Александровский уточнил, что в самолетном парке группы «Аэрофлот» числится 357 лайнеров, 13 из них арестованы за рубежом из-за санкций. Гендиректор компании рассказал, что большинство самолетов были заблокированы во время технического обслуживания и международных рейсов. Он добавил, что у 89 воздушных судов компании уже нет двойной регистрации. У авиаперевозчика есть возможность увеличить их число, в настоящее время компания занимается этим вопросом.