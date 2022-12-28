Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza может продать российский бизнес

«DP Eurasia оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и способность продолжать обслуживать своих клиентов в России. Следовательно, компания рассматривает различные варианты, которые могут включать продажу ее российских операций», – прокомментировали в компании слухи о ее возможном уходе с российского рынка.