Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza может продать российский бизнес
DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, рассматривает возможность продажи российских операций, говорится в сообщении компании.
«DP Eurasia оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и способность продолжать обслуживать своих клиентов в России. Следовательно, компания рассматривает различные варианты, которые могут включать продажу ее российских операций», – прокомментировали в компании слухи о ее возможном уходе с российского рынка.
Сейчас ведется работа над потенциальной сделкой по продаже российских активов, однако в ее результате «нельзя быть уверенным», добавили в DP Eurasia.
В марте DP Eurasia сообщила об отказе от роялти и от инвестиций в РФ из-за спецоперации на Украине.
В начале декабря польский ресторанный холдинг AmRest Group сообщил, что договорился о продаже управляемых им по франшизе 215 ресторанов KFC в России. Покупателем, если сделку одобрит ФАС и американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC, станет российская «Альмира», в результате сделки AmRest рассчитывает получить не менее 100 млн евро.