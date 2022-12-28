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Бизнес

Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza может продать российский бизнес

Ведомости

DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, рассматривает возможность продажи российских операций, говорится в сообщении компании.

«DP Eurasia оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и способность продолжать обслуживать своих клиентов в России. Следовательно, компания рассматривает различные варианты, которые могут включать продажу ее российских операций», – прокомментировали в компании слухи о ее возможном уходе с российского рынка.

Сейчас ведется работа над потенциальной сделкой по продаже российских активов, однако в ее результате «нельзя быть уверенным», добавили в DP Eurasia.

В марте DP Eurasia сообщила об отказе от роялти и от инвестиций в РФ из-за спецоперации на Украине.

В начале декабря польский ресторанный холдинг AmRest Group сообщил, что договорился о продаже управляемых им по франшизе 215 ресторанов KFC в России. Покупателем, если сделку одобрит ФАС и американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC, станет российская «Альмира», в результате сделки AmRest рассчитывает получить не менее 100 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных