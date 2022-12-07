Польский франчайзи KFC объявил о продаже российского бизнеса

AmRest, называющая себя одним из крупнейших ресторанных холдингов в Европе и важным участником ресторанной индустрии в Китае, была основана в 1993 г., в России работала с 2007 г. Ранее в июне компания продала управляемые ею в РФ заведения сети пиццерий Pizza Hut. Покупателем, по данным газеты «Коммерсантъ», оказалась компания «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик», которая занимается развитием ресторанов Il Patio, «Планета суши», T.G.I. Friday’s. По информации издания, бизнес был продан за 300 млн руб.