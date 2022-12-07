Польский франчайзи KFC объявил о продаже российского бизнеса
Польский ресторанный холдинг AmRest Group договорился о продаже управляемых им по франшизе 215 ресторанов KFC в России, говорится в сообщении на сайте компании.
Покупателем станет российская «Альмира», в результате сделки AmRest рассчитывает получить не менее 100 млн евро. В холдинге подчеркнули, что сделку еще должны одобрить Федеральная антимонопольная служба России и американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC.
Yum! Brands сообщила о приостановке инвестиций в российские активы 7 марта на фоне проведения спецоперации на территории Украины. Всего в России на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 — Pizza Hut. Из них компании принадлежали только 70 ресторанов KFC, которые в марте были закрыты.
24 октября компания сообщила, что продает свои заведения в России локальному оператору. В конце ноября ФАС разрешила ижевской компании «Смарт сервис лтд» купить российский бизнес Yum! Brands. По итогам сделки компания получит 70 ресторанов и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. После заключения сделки они продолжат работу под брендом Rostic’s. В ФАС считают, что сделка позволит сохранить рабочие места, а также обеспечить дальнейшую работу компании в России. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору.
AmRest, называющая себя одним из крупнейших ресторанных холдингов в Европе и важным участником ресторанной индустрии в Китае, была основана в 1993 г., в России работала с 2007 г. Ранее в июне компания продала управляемые ею в РФ заведения сети пиццерий Pizza Hut. Покупателем, по данным газеты «Коммерсантъ», оказалась компания «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик», которая занимается развитием ресторанов Il Patio, «Планета суши», T.G.I. Friday’s. По информации издания, бизнес был продан за 300 млн руб.
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