ФАС разрешила ижевской компании купить бизнес KFC в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ижевской компании «Смарт сервис лтд» купить российский бизнес компании Yum! Restaurants, работающей под брендом KFC, сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам сделки компания получит 70 ресторанов и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. После заключения сделки они продолжат работу под брендом «Rostic’s». В ФАС считают, что сделка позволит сохранить рабочие места, а также обеспечить дальнейшую работу компании в России.
О том, что ФАС получила ходатайство «Смарт сервис лтд» о покупке ресторанов KFC, ведомство сообщило 14 ноября. Поэтапный запуск обновленных ресторанов начнется в декабре с Москвы, Московской области и ХМАО.
24 октября американская корпорация Yum! Brands сообщила, что продает 70 заведений в России локальному оператору. О планах Yum! Brands передать рестораны KFC местному менеджменту стало известно в начале июля. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору. В августе в пресс-службе компании сообщили, что сети ресторанов в РФ будут переименованы.
По данным «Интерфакса», собственная структура Yum Brands — ООО «Ям Ресторантс Раша» — управляла примерно 70 ресторанами KFC, которые приостановили работу еще в марте, а остальные работали по франшизе. Выручка «Ям Ресторантс Раша» в 2021 г. выросла на 31,5% до 18,29 млрд руб., чистая прибыль — на 45% до 1,9 млрд руб.
ООО «Смарт сервис лтд» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Они владеют ГК «Фуд-сервис», который управляет по франшизе 41 заведением KFC. Кроме того, бизнесмены развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и др.).
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