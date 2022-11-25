ФАС разрешила ижевской компании купить бизнес KFC в России

По данным «Интерфакса», собственная структура Yum Brands — ООО «Ям Ресторантс Раша» — управляла примерно 70 ресторанами KFC, которые приостановили работу еще в марте, а остальные работали по франшизе. Выручка «Ям Ресторантс Раша» в 2021 г. выросла на 31,5% до 18,29 млрд руб., чистая прибыль — на 45% до 1,9 млрд руб.