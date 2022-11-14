ФАС получила ходатайство франчайзи из Ижевска о покупке ресторанов KFC

24 октября американская корпорация Yum! Brands — владелец сети ресторанов быстрого питания KFC — сообщила, что продает 70 заведений в России локальному оператору. Ожидается, что российский бизнес Yum! Brands перейдет к ижевской ООО «Смарт сервис лтд». Собеседник «Коммерсанта» уточнил, что права на бренд KFC также вошли в периметр сделки, однако компания должна будет переименовать все рестораны сети KFC. Отмечается, что в России открыто около 1000 ресторанов KFC, но только 70 из них управляется структурой Yum! Brands ООО «Ям Ресторантс Раша».