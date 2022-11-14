ФАС получила ходатайство франчайзи из Ижевска о покупке ресторанов KFC
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) получила ходатайство локального франчайзингового оператора KFC «Смарт сервис лтд» о покупке российского бизнеса Yum! Brands, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«ФАС получила от ООО «Смарт сервис лтд» ходатайство о приобретении российского бизнеса YUM! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC).)», — сообщили в ведомстве. Ожидается, что ФАС оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания.
24 октября американская корпорация Yum! Brands — владелец сети ресторанов быстрого питания KFC — сообщила, что продает 70 заведений в России локальному оператору. Ожидается, что российский бизнес Yum! Brands перейдет к ижевской ООО «Смарт сервис лтд». Собеседник «Коммерсанта» уточнил, что права на бренд KFC также вошли в периметр сделки, однако компания должна будет переименовать все рестораны сети KFC. Отмечается, что в России открыто около 1000 ресторанов KFC, но только 70 из них управляется структурой Yum! Brands ООО «Ям Ресторантс Раша».
Сделка должна быть одобрена регулирующими органами. После этого Yum! Brands полностью уйдет из России. В американской корпорации добавили, что рестораны KFC в России ждет ребрендинг с изменением концепции.
О планах Yum! Brands передать рестораны KFC местному менеджменту стало известно в начале июля. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору. В августе в пресс-службе компании сообщили, что сети ресторанов в РФ будут переименованы.