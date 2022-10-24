Yum! Brands продает свои рестораны KFC в России местному менеджменту

Российский бизнес Yum! Brands перейдет к ижевской ООО «Смарт сервис ЛТД». Собеседник «Коммерсанта» уточнил, что права на бренд KFC также вошли в периметр сделки, однако компания должна будет переименовать все рестораны сети KFC. Отмечается, что в России открыто около 1000 ресторанов KFC, но только 70 из них управляется структурой Yum! Brands ООО «Ям Ресторантс Раша».