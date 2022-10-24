Yum! Brands продает свои рестораны KFC в России местному менеджменту
Компания Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, продает 70 заведений в России местному менеджменту, сообщила пресс-служба сети.
«Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт Сервис» под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова», — говорится в сообщении.
Российский бизнес Yum! Brands перейдет к ижевской ООО «Смарт сервис ЛТД». Собеседник «Коммерсанта» уточнил, что права на бренд KFC также вошли в периметр сделки, однако компания должна будет переименовать все рестораны сети KFC. Отмечается, что в России открыто около 1000 ресторанов KFC, но только 70 из них управляется структурой Yum! Brands ООО «Ям Ресторантс Раша».
Сделка еще должна быть одобрена регулирующими органами. После этого Yum! Brands полностью уйдет из России, подчеркнули в пресс-службе. В Yum! Brands добавили, что рестораны KFC в РФ ждет ребрендинг с изменением концепции.
Как выяснил «Коммерсантъ», 1 сентября ООО «Ям Ресторантс Раша» зарегистрировала права на бренд Rostic’s. По данным источника газеты на рынке общепита, новый владелец выкупил права на этот бренд, вывески сети начнут менять в начале 2023 г.
ООО «Смарт сервис ЛТД» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Они владеют ГК «Фуд-сервис», который управляет по франшизе 41 заведением KFC. Кроме того, бизнесмены развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и др.).
О планах Yum! Brands передать рестораны KFC местному менеджменту стало известно в начале июля. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору. В августе в пресс-службе компании сообщили, что сети ресторанов в РФ будут переименованы.
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