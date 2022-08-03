Газета
Бизнес

KFC и Pizza Hut в России готовятся к ребрендингу

Ведомости

Заведения общественного питания KFC и Pizza Hut в России будут переименованы, об этом сообщается на сайте их владельца — американской компании Yum! Brands.

Уточняется, что в июне была завершена сделка по передаче прав на сеть ресторанов Pizza Hut местным менеджерам, которые теперь ответственны за ребрендинг. Аналогичная процедура проходит сейчас и в отношении KFC. Как только оба процесса будут завершены, американская компания покинет российский рынок. 

Yum! Brands сообщила о приостановке инвестиций в российские активы 7 марта на фоне проведения спецоперации на территории Украины. Всего в России на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 — Pizza Hut. Из них компании принадлежали только 70 ресторанов KFC, которые в марте были закрыты. Остальные же, находящиеся под управлением франчайзи, продолжили работу. 

В июне польский холдинг Amrest, который являлся главным франчайзи российских ресторанов Pizza Hut, продал бизнес. Покупателем, по данным газеты «Коммерсантъ», оказалась компания «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик», которая занимается развитием ресторанов Il Patio, «Планета суши», T.G.I. Friday’s. По информации издания, бизнес был продан за 300 млн руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных