KFC и Pizza Hut в России готовятся к ребрендингу
Заведения общественного питания KFC и Pizza Hut в России будут переименованы, об этом сообщается на сайте их владельца — американской компании Yum! Brands.
Уточняется, что в июне была завершена сделка по передаче прав на сеть ресторанов Pizza Hut местным менеджерам, которые теперь ответственны за ребрендинг. Аналогичная процедура проходит сейчас и в отношении KFC. Как только оба процесса будут завершены, американская компания покинет российский рынок.
Yum! Brands сообщила о приостановке инвестиций в российские активы 7 марта на фоне проведения спецоперации на территории Украины. Всего в России на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 — Pizza Hut. Из них компании принадлежали только 70 ресторанов KFC, которые в марте были закрыты. Остальные же, находящиеся под управлением франчайзи, продолжили работу.
В июне польский холдинг Amrest, который являлся главным франчайзи российских ресторанов Pizza Hut, продал бизнес. Покупателем, по данным газеты «Коммерсантъ», оказалась компания «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик», которая занимается развитием ресторанов Il Patio, «Планета суши», T.G.I. Friday’s. По информации издания, бизнес был продан за 300 млн руб.
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