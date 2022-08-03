KFC и Pizza Hut в России готовятся к ребрендингу

Yum! Brands сообщила о приостановке инвестиций в российские активы 7 марта на фоне проведения спецоперации на территории Украины. Всего в России на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 — Pizza Hut. Из них компании принадлежали только 70 ресторанов KFC, которые в марте были закрыты. Остальные же, находящиеся под управлением франчайзи, продолжили работу.