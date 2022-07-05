Компания Yum Brands продаст рестораны KFC в России
Американская компания Yum Brands, владеющая в России брендами KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, после чего полностью покинет российский рынок, следует из заявления пресс-службы.
«В прошлом месяце Yum! Brands завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, который инициировал процесс ребрендинга заведений. Компания также находится на стадии передачи местному оператору права собственности на свои рестораны KFC, включая сеть франчайзинговых ресторанов»,— подчеркнуто в заявлении.
После завершения передачи KFC Yum Brands намерена полностью уйти из России, добавили в пресс-службе. В стране работает около 1000 ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut.
Как отмечает «Интерфакс», собственная структура Yum Brands — ООО «Ям Ресторантс Раша» — управляла примерно 70 ресторанами KFC, которые приостановили работу еще в марте, а остальные работали по франшизе.
Такое решение было принято после приостановки всех инвестиций и развития ресторанов в России и перенаправления всей прибыли от работы в России на гуманитарные цели, пояснили в Yum Brands. Компания пожертвовала $1 млн Красному Кресту, чтобы поддержать пострадавших на Украине.
Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 5 июля, таких компаний уже более 1000.