Газета
Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о продаже российского бизнеса Pizza Hut

Ведомости

Владелец мастер-франшизы Pizza Hut в России Amrest передал сеть пиццерий местному оператору, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собственника одного из помещений пиццерии, договор аренды перезаключили на «Ной-М». Сумма сделки неизвестна. Оценочно она могла составить 300 млн руб.

В Amrest изданию подтвердили, что сеть пиццерий в России перешла в управление местной компании. В Yum! Brands (владелец бренда) не ответили на запрос издания.

По словам источника издания на ресторанном рынке, владелец бренда инициировал продажу российской сети из-за ее неэффективности. В Kartoteka.ru говорится, что выручка прежнего владельца «Амрест Пицца» в 2021 г. упала на 25% и составила 362 млн руб., а чистый убыток составил 161 млн руб.

Собеседники издания рассказали, что новый владелец поменяет бренд сети, однако пока не определился с названием. По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, учитывая отзыв бренда, сумма сделки вряд ли превысит 300 млн руб. — примерную стоимость оборудования заведений и цену переуступки прав аренды помещений.

По данным Kartoteka.ru, 10% «Ной-М» принадлежит гендиректору компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору «Корпэстейт» Светлане Берсневой. 80% компании принадлежит старшему вице-президенту «Ростика» (развивает в России «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee) Владимиру Мехришвили. В «Росинтере» заявили, что сделка не имеет к ним отношения. в «Корпэстейт» сообщили, что у них нет информации о сделках топ-менеджеров.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных