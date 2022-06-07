«Коммерсантъ» узнал о продаже российского бизнеса Pizza Hut
Владелец мастер-франшизы Pizza Hut в России Amrest передал сеть пиццерий местному оператору, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собственника одного из помещений пиццерии, договор аренды перезаключили на «Ной-М». Сумма сделки неизвестна. Оценочно она могла составить 300 млн руб.
В Amrest изданию подтвердили, что сеть пиццерий в России перешла в управление местной компании. В Yum! Brands (владелец бренда) не ответили на запрос издания.
По словам источника издания на ресторанном рынке, владелец бренда инициировал продажу российской сети из-за ее неэффективности. В Kartoteka.ru говорится, что выручка прежнего владельца «Амрест Пицца» в 2021 г. упала на 25% и составила 362 млн руб., а чистый убыток составил 161 млн руб.
Собеседники издания рассказали, что новый владелец поменяет бренд сети, однако пока не определился с названием. По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, учитывая отзыв бренда, сумма сделки вряд ли превысит 300 млн руб. — примерную стоимость оборудования заведений и цену переуступки прав аренды помещений.
По данным Kartoteka.ru, 10% «Ной-М» принадлежит гендиректору компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору «Корпэстейт» Светлане Берсневой. 80% компании принадлежит старшему вице-президенту «Ростика» (развивает в России «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee) Владимиру Мехришвили. В «Росинтере» заявили, что сделка не имеет к ним отношения. в «Корпэстейт» сообщили, что у них нет информации о сделках топ-менеджеров.