«Коммерсантъ» узнал о продаже российского бизнеса Pizza Hut

По данным Kartoteka.ru, 10% «Ной-М» принадлежит гендиректору компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору «Корпэстейт» Светлане Берсневой. 80% компании принадлежит старшему вице-президенту «Ростика» (развивает в России «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee) Владимиру Мехришвили. В «Росинтере» заявили, что сделка не имеет к ним отношения. в «Корпэстейт» сообщили, что у них нет информации о сделках топ-менеджеров.