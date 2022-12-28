Биржевые облигации «Роскосмоса» будут выпускаться с господдержкой

На заемные средства «Роскосмос» планирует построить два завода по серийному производству спутников, рассказал ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в эксклюзивном интервью «Ведомостям». Сейчас все российские предприятия выпускают по 15 спутников в год, этого недостаточно, сказал он тогда. «Сегодня Илон Маск выпускает по шесть космических аппаратов в день, планирует к 2030 г. создать группировку аж в 42 000 спутников. Производственные мощности Китая – свыше 500 спутников в год», – рассказал глава «Роскосмоса».