Биржевые облигации «Роскосмоса» будут выпускаться с господдержкой
«Роскосмос» в 2023 г. выйдет на публичные рынки заимствований с программой биржевых облигаций объемом не более 50 млрд руб., обеспеченных государственной поддержкой, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.
«Планируемые к выпуску облигации будут подкреплены государственной поддержкой. Получение государственной поддержки для размещения биржевых облигаций является важным условием с учетом особенностей функционирования госкорпорации «Роскосмос» и длительности проектов», – приводит его слова пресс-служба госкорпорации.
Сейчас «Роскосмос» дополнительно прорабатывает вопрос получения субсидий на купонный доход, добавил Ельчанинов. Он также подчеркнул, что размещение облигаций будет происходить постепенно – по мере отбора проектов при благоприятной конъюнктуре рынка, поэтому одномоментного увеличения долговой нагрузки госкорпорации не произойдет. В 2023 г. объем планируемого дебютного выпуска оценивается в размере 10 млрд руб.
Проекты для финансирования за счет привлеченных от размещения биржевых облигаций средств будут проходить тщательный отбор и утверждаться наблюдательным советом госкорпорации. При их отборе будут учитываться значимость для государства, развития «Роскосмоса» и смежных отраслей, прогнозная рентабельность и сроки окупаемости проектов, а также ликвидность и достаточность средств для выполнения своих обязательств у компании — инициатора проекта.
На заемные средства «Роскосмос» планирует построить два завода по серийному производству спутников, рассказал ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в эксклюзивном интервью «Ведомостям». Сейчас все российские предприятия выпускают по 15 спутников в год, этого недостаточно, сказал он тогда. «Сегодня Илон Маск выпускает по шесть космических аппаратов в день, планирует к 2030 г. создать группировку аж в 42 000 спутников. Производственные мощности Китая – свыше 500 спутников в год», – рассказал глава «Роскосмоса».
По словам Борисова, на рубеже 2025–2026 гг. Россия должна выпускать 200–250 спутников в год, а к 2030 г. – как минимум по спутнику в день. Он надеется, что в достижении этих целей госкорпорации смогут помочь частные компании.