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Бизнес

Биржевые облигации «Роскосмоса» будут выпускаться с господдержкой

Ведомости

«Роскосмос» в 2023 г. выйдет на публичные рынки заимствований с программой биржевых облигаций объемом не более 50 млрд руб., обеспеченных государственной поддержкой, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.

«Планируемые к выпуску облигации будут подкреплены государственной поддержкой. Получение государственной поддержки для размещения биржевых облигаций является важным условием с учетом особенностей функционирования госкорпорации «Роскосмос» и длительности проектов», – приводит его слова пресс-служба госкорпорации. 

Сейчас «Роскосмос» дополнительно прорабатывает вопрос получения субсидий на купонный доход, добавил Ельчанинов. Он также подчеркнул, что размещение облигаций будет происходить постепенно – по мере отбора проектов при благоприятной конъюнктуре рынка, поэтому одномоментного увеличения долговой нагрузки госкорпорации не произойдет. В 2023 г. объем планируемого дебютного выпуска оценивается в размере 10 млрд руб.

Проекты для финансирования за счет привлеченных от размещения биржевых облигаций средств будут проходить тщательный отбор и утверждаться наблюдательным советом госкорпорации. При их  отборе будут учитываться значимость для государства, развития «Роскосмоса» и смежных отраслей, прогнозная рентабельность и сроки окупаемости проектов, а также ликвидность и достаточность средств для выполнения своих обязательств у компании — инициатора проекта.

Ранее по теме: «Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников

На заемные средства «Роскосмос» планирует построить два завода по серийному производству спутников, рассказал ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в эксклюзивном интервью «Ведомостям». Сейчас все российские предприятия выпускают по 15 спутников в год, этого недостаточно, сказал он тогда. «Сегодня Илон Маск выпускает по шесть космических аппаратов в день, планирует к 2030 г. создать группировку аж в 42 000 спутников. Производственные мощности Китая – свыше 500 спутников в год», – рассказал глава «Роскосмоса».

По словам Борисова, на рубеже 2025–2026 гг. Россия должна выпускать 200–250 спутников в год, а к 2030 г. – как минимум по спутнику в день. Он надеется, что в достижении этих целей госкорпорации смогут помочь частные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных