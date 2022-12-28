Экспорт российских удобрений снизился на 15%

Российские производители начиная с июня-июля стали увеличивать поставки на рынки дружественных стран, отмечает ассоциация. По предварительным данным, экспорт российских удобрений в Индию вырос в этом году почти в три раза до 3,6 млн т, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. Также российские производители почти в 1,5 раза нарастили экспорт на Ближний Восток (прежде всего в Турцию) до 700 000 т. Кроме того, по данным РАПУ, «существенно увеличилась доля российских удобрений на рынке африканских стран».