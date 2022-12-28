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Бизнес

Экспорт российских удобрений снизился на 15%

Ведомости

Экспорт минеральных удобрений из России снизился в 2022 г. на 15%, сообщила пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Экспорт удобрений из России в 2021 г., по данным ассоциации, составлял 37,6 млн т. За январь-ноябрь из страны было вывезено более 25 млн т минеральных удобрений, говорил президент России Владимир Путин 15 декабря. 

Общий экспорт упал в первую очередь из-за снижения вывоза калийных удобрений, пояснил «Ведомостям» представитель РАПУ. Это является следствием сохраняющегося дефицита портовых мощностей для их вывоза, а в России применение хлористого калия незначительно, отметил он. 

Кроме того, на экспорт удобрений в этом году повлияли западные санкции. Вскоре после начала специальной военной операции ЕС ввел санкции в отношении акционеров крупнейших российских производителей удобрений, из-за чего компании столкнулись с проблемами в транспортировке, страховании и получением платежей от международных клиентов. 

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В результате поставки российского калия в Европу сократились в 2022 г. на 1,2 млн. т до 0,7 млн. т, экспорт фосфорных удобрений упал в 1,5 раза – до 2  млн. т, говорится в пресс-релизе РАПУ. 

Российские производители начиная с июня-июля стали увеличивать поставки на рынки дружественных стран, отмечает ассоциация. По предварительным данным, экспорт российских удобрений в Индию вырос в этом году почти в три раза до 3,6 млн т, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. Также российские производители почти в 1,5 раза нарастили экспорт на Ближний Восток (прежде всего в Турцию) до 700 000 т. Кроме того, по данным РАПУ, «существенно увеличилась доля российских удобрений на рынке африканских стран».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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