Песков заявил, что проблема с экспортом удобрений из РФ еще не решена
Проблема с экспортом удобрений из России еще не решена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала». При этом в вопросе снятия ограничений есть немаловажные продвижения, добавил он.
«Пока в полной степени проблема не решена. Хотя есть существенные достижения. И ооновцы очень хорошо поработали, и наши переговорщики. Здесь в данном случае есть достижения, но еще предстоит кое-что сделать», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который днем ранее, 25 декабря, сказал, что в скором времени Москва и Анкара предпримут шаги для начала экспорта российских удобрений. По словам пресс-секретаря, эти шаги уже предпринимаются. «Это все — составляющая часть сделки по зерну», — напомнил Песков.
15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам, поставляя им продовольствие, тогда как Запад тянет одеяло на себя. Тогда он сказал, что в ближайшее время Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам примерно 260 000 т удобрений.
Путин ранее пообещал помогать странам бороться с дефицитом продовольствия. Он также отметил, что после того, как на Россию были наложены санкции, некоторые государства и глобальные корпорации использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, производства генетических материалов для сдерживания конкурентов и «агрессивного завоевания рынков сбыта».
Россия и Турция ранее также подтвердили пакетный характер договоренностей в рамках зерновой сделки в ходе прошедших 8-9 декабря в Стамбуле консультаций Вершинина и Онала.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российской агропродукции.