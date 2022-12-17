В МИДе потребовали отменить санкции ЕС против экспорта сельхозпродукции из РФ
Евросоюз должен отменить прямые и косвенные санкции, которые мешают поставкам зерна, удобрений и сырья, необходимого для их производства, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его словам, Москва продолжает исходить из того, что Евросоюз «должен полностью выполнить все свои обязательства, зафиксированные в стамбульском меморандуме, о снятии любых ограничений на оборот продовольствия и зерна с целью укрепления глобальной продовольственной безопасности».
«А для этого необходимо давать не какие-то разъяснения и рекомендации и не отдавать решение этих вопросов на усмотрение стран-членов, а просто юридически отменить все введенные санкции, которые мешают поставкам зерна, удобрений и сырья, необходимого для их производства», — заявил Грушко.
Замминистра добавил, что ЕС для беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции должен отменить не только прямые, но и косвенные санкции. Речь идет в том числе о транспортировке, заходе российских судов в иностранные порты, вопросах страховки, снятии ограничений на операции российских агрохолдингов, юридических и физических лиц, пояснил Грушко. Кроме того, необходимо подключить к SWIFT Россельхозбанк и снять ограничения на поставки в Россию продукции сельскохозяйственного машиностроения и запчастей для тракторов и комбайнов.
«Мы будем добиваться этого, исходя из пакетного характера стамбульской зерновой сделки, которая, как известно, состоит из двух частей. Первая — это открытие некоторых портов для поставки зерна и удобрений, а вторая часть — это снятие всех дискриминационных ограничений на поставки зерна, прежде всего беднейшим странам, которые в этом нуждаются», — заявил замминистра.
В начале ноября Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Россия обратилась к ЕС с просьбой смягчить санкции в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна и удобрений. Позже в МИД РФ заявили, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что этот вопрос является ключевым для снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции. В конце ноября представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил, что власти ЕС обсудят вопрос снятия санкций с Россельхозбанка и переподключения его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки.
Председатель комиссии РСПП по минеральным удобрениям и владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что из-за санкций в европейских портах у экспортеров заморозились около 400 000 т удобрений, в том числе 262 000 — у «Уралхима».