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Экономика

В МИДе потребовали отменить санкции ЕС против экспорта сельхозпродукции из РФ

Ведомости

Евросоюз должен отменить прямые и косвенные санкции, которые мешают поставкам зерна, удобрений и сырья, необходимого для их производства, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, Москва продолжает исходить из того, что Евросоюз «должен полностью выполнить все свои обязательства, зафиксированные в стамбульском меморандуме, о снятии любых ограничений на оборот продовольствия и зерна с целью укрепления глобальной продовольственной безопасности».

«А для этого необходимо давать не какие-то разъяснения и рекомендации и не отдавать решение этих вопросов на усмотрение стран-членов, а просто юридически отменить все введенные санкции, которые мешают поставкам зерна, удобрений и сырья, необходимого для их производства», — заявил Грушко.

Замминистра добавил, что ЕС для беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции должен отменить не только прямые, но и косвенные санкции. Речь идет в том числе о транспортировке, заходе российских судов в иностранные порты, вопросах страховки, снятии ограничений на операции российских агрохолдингов, юридических и физических лиц, пояснил Грушко. Кроме того, необходимо подключить к SWIFT Россельхозбанк и снять ограничения на поставки в Россию продукции сельскохозяйственного машиностроения и запчастей для тракторов и комбайнов.

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«Мы будем добиваться этого, исходя из пакетного характера стамбульской зерновой сделки, которая, как известно, состоит из двух частей. Первая — это открытие некоторых портов для поставки зерна и удобрений, а вторая часть — это снятие всех дискриминационных ограничений на поставки зерна, прежде всего беднейшим странам, которые в этом нуждаются», — заявил замминистра.

В начале ноября Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Россия обратилась к ЕС с просьбой смягчить санкции в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна и удобрений. Позже в МИД РФ заявили, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что этот вопрос является ключевым для снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции. В конце ноября представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил, что власти ЕС обсудят вопрос снятия санкций с Россельхозбанка и переподключения его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. 

Председатель комиссии РСПП по минеральным удобрениям и владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что из-за санкций в европейских портах у экспортеров заморозились около 400 000 т удобрений, в том числе 262 000 — у «Уралхима». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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