ЕС включил в санкционный список 168 российских компаний
Евросоюз включил в санкционный список 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов, написал замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.
«Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Мы также расширяем инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов, а также сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения и др.», — написал Домбровскис.
Чешское председательство в Совете ЕС ранее сообщило, что послы стран Евросоюза согласовали новый, девятый пакет санкций против России, соответствующие документы будут подписаны сегодня.
Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях. В ходе обсуждения новых ограничений страны ЕС несколько раз не могли их согласовать.
С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже восемь пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.