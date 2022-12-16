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ЕС включил в санкционный список 168 российских компаний

Ведомости

Евросоюз включил в санкционный список 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов, написал замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

«Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Мы также расширяем инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов, а также сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения и др.», — написал Домбровскис.

Чешское председательство в Совете ЕС ранее сообщило, что послы стран Евросоюза согласовали новый, девятый пакет санкций против России, соответствующие документы будут подписаны сегодня.

Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях. В ходе обсуждения новых ограничений страны ЕС несколько раз не могли их согласовать.

С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже восемь пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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