ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
Послы стран Евросоюза согласовали новый, девятый пакет санкций против России, соответствующие документы будут подписаны сегодня, сообщило чешское председательство в Совете ЕС поздно вечером 15 декабря в своем Twitter.
«Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России в рамках продолжающейся поддержки Украины Евросоюзом. Он будет утвержден в письменной форме завтра», – говорится в сообщении.
По информации Reuters, письменная процедура должна завершиться к полудню (14:00 мск).
Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях.
В ходе обсуждения новых ограничений страны ЕС несколько раз не могли их согласовать: в первый раз о зашедших в тупик переговорах сообщил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его словам, это случилось из-за большого количества исключений, на которых наставили европейские государства, в том числе Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия.
12 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, переговоры продолжаются из-за уточнения необходимых исключений из предлагаемых санкций, необходимых для минимизации сопутствующего ущерба. После встречи представителей стран ЕС 14 декабря стало известно, что разногласия связаны с вопросом, должен ли ЕС облегчить экспорт российских удобрений через европейские порты даже в тех случаях, когда они произведены компаниями, чьи владельцы внесены в санкционные списки. Одни участники Евросоюза считают, что такие ограничения представляют угрозу продовольственной безопасности для развивающихся стран, а Польша и страны Балтии уверены в том, что «российские олигархи» начнут злоупотреблять «этой лазейкой».
С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже восемь пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.