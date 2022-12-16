ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

12 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, переговоры продолжаются из-за уточнения необходимых исключений из предлагаемых санкций, необходимых для минимизации сопутствующего ущерба. После встречи представителей стран ЕС 14 декабря стало известно, что разногласия связаны с вопросом, должен ли ЕС облегчить экспорт российских удобрений через европейские порты даже в тех случаях, когда они произведены компаниями, чьи владельцы внесены в санкционные списки. Одни участники Евросоюза считают, что такие ограничения представляют угрозу продовольственной безопасности для развивающихся стран, а Польша и страны Балтии уверены в том, что «российские олигархи» начнут злоупотреблять «этой лазейкой».