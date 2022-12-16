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ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Ведомости

Послы стран Евросоюза согласовали новый, девятый пакет санкций против России, соответствующие документы будут подписаны сегодня, сообщило чешское председательство в Совете ЕС поздно вечером 15 декабря в своем Twitter.

«Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России в рамках продолжающейся поддержки Украины Евросоюзом. Он будет утвержден в письменной форме завтра», – говорится в сообщении.

По информации Reuters, письменная процедура должна завершиться к полудню (14:00 мск).

Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях.

В ходе обсуждения новых ограничений страны ЕС несколько раз не могли их согласовать: в первый раз о зашедших в тупик переговорах сообщил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его словам, это случилось из-за большого количества исключений, на которых наставили европейские государства, в том числе Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия. 

12 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, переговоры продолжаются из-за уточнения необходимых исключений из предлагаемых санкций, необходимых для минимизации сопутствующего ущерба. После встречи представителей стран ЕС 14 декабря стало известно, что разногласия связаны с вопросом, должен ли ЕС облегчить экспорт российских удобрений через европейские порты даже в тех случаях, когда они произведены компаниями, чьи владельцы внесены в санкционные списки. Одни участники Евросоюза считают, что такие ограничения представляют угрозу продовольственной безопасности для развивающихся стран, а Польша и страны Балтии уверены в том, что «российские олигархи» начнут злоупотреблять «этой лазейкой».

С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже восемь пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных