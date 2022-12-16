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Посольство назвало новые санкции США против РФ «бессильной злобой»

Ведомости

Новые санкции США против российских граждан и компанией являются проявлением бессильной злобы. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Вашингтоне, комментарий дипмиссии опубликован в Telegram-канале.

«На сей раз среди инструментов «наказания» нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?» — сказано в сообщении.

В посольстве также отметили, что заявления представителей администрации США о том, что российская экономика «будет разорвана в клочья», не имеет ничего общего с реальностью. По словам дипломатов, «этого не происходит и не произойдет». В дипмиссии заявили, что Россия продолжит развитие вопреки санкциям Запада, а также будет сотрудничать с теми странами, которые в этом «по-настоящему заинтересованы».

Накануне, 15 декабря, минфин США расширил санкции против России. Под ограничения в том числе попали предприниматель, основатель «Интерроса» Владимир Потанин, а также сам холдинг и Росбанк. Кроме того, санкции коснулись вице-премьеров Андрея Белоусова, Дмитрия Чернышенко и главы РЖД Олега Белозерова. В «черный список» также попал ряд российских губернаторов, включая главу Курской области Романа Старовойта, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, губернатора Красноярской области Александра Усса и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных