Посольство назвало новые санкции США против РФ «бессильной злобой»
Новые санкции США против российских граждан и компанией являются проявлением бессильной злобы. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Вашингтоне, комментарий дипмиссии опубликован в Telegram-канале.
«На сей раз среди инструментов «наказания» нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?» — сказано в сообщении.
В посольстве также отметили, что заявления представителей администрации США о том, что российская экономика «будет разорвана в клочья», не имеет ничего общего с реальностью. По словам дипломатов, «этого не происходит и не произойдет». В дипмиссии заявили, что Россия продолжит развитие вопреки санкциям Запада, а также будет сотрудничать с теми странами, которые в этом «по-настоящему заинтересованы».
Накануне, 15 декабря, минфин США расширил санкции против России. Под ограничения в том числе попали предприниматель, основатель «Интерроса» Владимир Потанин, а также сам холдинг и Росбанк. Кроме того, санкции коснулись вице-премьеров Андрея Белоусова, Дмитрия Чернышенко и главы РЖД Олега Белозерова. В «черный список» также попал ряд российских губернаторов, включая главу Курской области Романа Старовойта, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, губернатора Красноярской области Александра Усса и др.