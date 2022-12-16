Посольство назвало новые санкции США против РФ «бессильной злобой»

В посольстве также отметили, что заявления представителей администрации США о том, что российская экономика «будет разорвана в клочья», не имеет ничего общего с реальностью. По словам дипломатов, «этого не происходит и не произойдет». В дипмиссии заявили, что Россия продолжит развитие вопреки санкциям Запада, а также будет сотрудничать с теми странами, которые в этом «по-настоящему заинтересованы».