США ввели санкции против Потанина и Белоусова
Под американские санкции попали бизнесмен Владимир Потанин, вице-премьер Андрей Белоусов и ряд российских губернаторов. Об этом сообщает минфин США.
В заявлении американского ведомства отмечается, что 15 декабря Вашингтон ввел санкции против 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг РФ. Речь идет о 17 дочерних структурах ВТБ и Росбанке. Кроме того, под ограничения попал бизнесмен Владимир Потанин, его родственники, а также холдинг «Интеррос».
Отмечается, что санкции введены еще против более 40 россиян, связанных с правительством РФ. В частности, ограничения затронули губернатора Курской области Романа Старовойта, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, губернатора Красноярской области Александра Усса, губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Брянской области Александра Богомаза, главу Калининградской области Антона Алиханова и др.
Накануне, 14 декабря, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Вашингтон планирует ввести санкции против предпринимателя, основателя «Интерроса» Владимира Потанина. Издание также выяснило, что в санкционный список попали «Интеррос» и Росбанк. По данным WSJ, ограничения не затронут крупнейшего производителя палладия и никеля «Норильский никель», 35,95% которого принадлежит «Интерросу» Потанина.