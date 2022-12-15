Газета
Политика

США ввели санкции против Потанина и Белоусова

Ведомости

Под американские санкции попали бизнесмен Владимир Потанин, вице-премьер Андрей Белоусов и ряд российских губернаторов. Об этом сообщает минфин США.  

В заявлении американского ведомства отмечается, что 15 декабря Вашингтон ввел санкции против 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг РФ. Речь идет о 17 дочерних структурах ВТБ и Росбанке. Кроме того, под ограничения попал бизнесмен Владимир Потанин, его родственники, а также холдинг «Интеррос». 

Санкции также коснулись вице-премьеров Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко. Под ограничения попали генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров и член совета директоров РЖД Сергей Франк. 

Отмечается, что санкции введены еще против более 40 россиян, связанных с правительством РФ. В частности, ограничения затронули губернатора Курской области Романа Старовойта, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, губернатора Красноярской области Александра Усса, губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Брянской области Александра Богомаза, главу Калининградской области Антона Алиханова и др.

Накануне, 14 декабря, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Вашингтон планирует ввести санкции против предпринимателя, основателя «Интерроса» Владимира Потанина. Издание также выяснило, что в санкционный список попали «Интеррос» и Росбанк. По данным WSJ, ограничения не затронут крупнейшего производителя палладия и никеля «Норильский никель», 35,95% которого принадлежит «Интерросу» Потанина. 

Ранее по теме: WSJ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных