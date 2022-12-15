США ввели санкции против Потанина и Белоусова

В заявлении американского ведомства отмечается, что 15 декабря Вашингтон ввел санкции против 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг РФ. Речь идет о 17 дочерних структурах ВТБ и Росбанке. Кроме того, под ограничения попал бизнесмен Владимир Потанин, его родственники, а также холдинг «Интеррос».