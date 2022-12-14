WSJ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний
США готовятся ввести санкции против предпринимателя, основателя «Интерроса» Владимира Потанина, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, о введении санкций в отношении Потанина может быть объявлено уже завтра, 15 декабря. Их действие будет распространяться на самого Потанина, его жену Екатерину, а также на принадлежащую ему яхту. В санкционном списке также указаны «Интеррос» и Росбанк.
При этом WSJ уточняет, что санкции не затронут крупнейшего производителя палладия и никеля «Норильский никель», крупнейшим акционером которого является «Интеррос» Потанина. Ему принадлежит 35,95% акций.
Потанин с июня находится в санкционном списке Великобритании. В парламенте страны считают, что Потанин – «второй богатейший человек России и ключевой сторонник Кремля».
В апреле этого года группа «Интеррос» объявила о том, что выкупит долю французской Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Уже в мае сделка была завершена. Информация о стоимости сделки не раскрыта. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. В апреле французская банковская группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.