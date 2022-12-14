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WSJ: США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний

Ведомости

США готовятся ввести санкции против предпринимателя, основателя «Интерроса» Владимира Потанина, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

По информации издания, о введении санкций в отношении Потанина может быть объявлено уже завтра, 15 декабря. Их действие будет распространяться на самого Потанина, его жену Екатерину, а также на принадлежащую ему яхту. В санкционном списке также указаны «Интеррос» и Росбанк.

При этом WSJ уточняет, что санкции не затронут крупнейшего производителя палладия и никеля «Норильский никель», крупнейшим акционером которого является «Интеррос» Потанина. Ему принадлежит 35,95% акций. 

Потанин с июня находится в санкционном списке Великобритании. В парламенте страны считают, что Потанин – «второй богатейший человек России и ключевой сторонник Кремля».

В апреле этого года группа «Интеррос» объявила о том, что выкупит долю французской Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Уже в мае сделка была завершена. Информация о стоимости сделки не раскрыта. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. В апреле французская банковская группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных