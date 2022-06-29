Опасны ли для «Норникеля» британские санкции против Владимира Потанина

Опасны ли для «Норникеля» британские санкции против Владимира ПотанинаПока бумаги компании и рынки металлов почти не отреагировали на ограничения Лондона
Правительство Великобритании 29 июня включило в санкционный список крупнейшего акционера «Норильского никеля» Владимира Потанина, сообщила пресс-служба британского парламента.
Санкции введены из–за проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. В новый британский санкционный список попала группа физических лиц, в их числе председатель совета директоров угольной компании «Колмар» Анна Цивилева, ее муж, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а также Саид и Саит-Салам Гуцериевы – сын и брат бизнесмена Михаила Гуцериева. Кроме того, санкции наложены и на сам «Колмар».
В пресс-релизе парламента отмечается, что Потанин – «второй богатейший человек России и ключевой сторонник Кремля». «Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретя Росбанк и доли в «Тинькофф банке» после вторжения России на Украину», – говорится в сообщении. В санкционной документации поясняется, что Росбанк имеет стратегическое значение для правительства России.
Цивилева указана как «двоюродная сестра (кузина) Путина и президент известной российской угледобывающей компании «Группа Колмар». «Сергей Цивилев является губернатором богатой углем Кемеровской области, и пара извлекла значительную пользу из своих отношений с Путиным. Группа компаний «Колмар» осуществляет деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России», – обосновывает санкции правительство Великобритании.
Потанин до последнего момента оставался одним из немногих крупных российских бизнесменов, против которых не были введены санкции США, ЕС, Великобритании и других западных стран. «Норникеля», основным бенефициаром которого является Потанин, санкции пока также не касаются.
«Норникель» – крупнейший производитель и поставщик на мировой рынок палладия (38%) и никеля (17%), на компанию приходится 10% глобальной добычи платины. В 2021 г. «Норникель» произвел 193 000 т никеля, 2,6 млн унций палладия и 634 000 унций платины. Выручка компании по МСФО в прошлом году выросла на 15% до $17,9 млрд, EBITDA – на 37% до $10,5 млрд, чистая прибыль – почти вдвое до $7 млрд.
Крупнейшими акционерами «Норникеля» являются «Интеррос» Потанина (35,95%) и основанная Олегом Дерипаской UC Rusal (26,25%). Акции «Норникеля» на Московской бирже в ходе торгов 29 июня слабо реагировали на новость о санкциях, подешевев на 3% до 17 720 руб. за бумагу.
«Ведомости» направили запросы в «Норникель» и UC Rusal.
В марте Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела пошлины в 35% на импорт из РФ стали, железной руды, меди, алюминия, серебра, свинца и ряда других товаров. Из-за этого Лондонская биржа металлов (LME) 1 апреля запретила поставки российских цветных металлов (меди, свинца, алюминия и алюминиевых сплавов) на свои склады на британской территории. А в начале мая Великобритания ввела пошлину в размере 35% на импорт из России платины и палладия («Ведомости» писали об этом 10 мая).
Цены на никель, палладий и платину ускорили рост с началом СВО, пик роста пришелся на начало марта. Палладий на Comex 8 марта стоил $3289 за унцию (+32% к уровню 23 февраля, исторический максимум), платина – $1175 за унцию (+7%, максимум с июня 2021 г.). Цена на никель в марте также обновила исторический максимум – $42 990 за 1 т (+72% к началу СВО), свидетельствуют данные LME. Но с середины марта началось снижение цен, вызванное, в частности, вспышкой коронавируса в Китае («Ведомости» писали об этом 5 апреля).
29 июня цена фьючерса на платину на товарной бирже Comex (США) на 18.00 мск составила $912 за унцию (+0,8% к предыдущему закрытию). Фьючерс на палладий стоил $1927 за унцию (+4% к предыдущему закрытию), в ходе торгов цена металла росла почти на 8% и достигала $2010 за унцию. Никель на LME стоил $23 395 за 1 т (+1% к предыдущему закрытию).
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что «Норникель» не попадет под санкции Великобритании из-за участия Потанина в капитале компании. «Это персональные и максимально мягкие санкции, которые ограничиваются именно блокировкой активов, включая счета, недвижимость и иное имущество, находящееся в британской юрисдикции, а также запретом на посещение королевства», – поясняет он. Это не экстерриториальные санкции, как, например, американские, добавляет юрист.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов отмечает, что, если бы Потанин владел более чем 50% «Норникеля», компания также попала бы под санкционные ограничения, но доля бизнесмена ниже. «Но в настоящее время практика может быть весьма дискретной, поэтому этот санкционный риск я бы исключать не стал», – добавил юрист.
Федюкин не исключает «определенную нервозность» на зарубежных торговых площадках со стороны контрагентов и инвесторов в связи с введением санкций в отношении Потанина, хотя де-факто никаких оснований для этого сейчас нет. По мнению начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, новость о санкциях негативна для «Норникеля» с точки зрения настроений инвесторов, так как они могут предположить рост риска дальнейшего введения санкций в других юрисдикциях и непосредственно против самой компании.
Но для операционной деятельности «Норникеля», по словам аналитика, ничего не меняется. «У компании нет существенных поставок в Великобританию и значительных активов на ее территории», – отмечает Красноженов. Он также напоминает, что компания ранее заявляла о «плане Б», предусматривающем переориентацию поставок с рынков Европы и США на рынки Азии в случае введения ограничений на поставки никеля и других металлов из России.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев уточняет, что «Норникелю» нет необходимости продавать металлы в Лондоне. «Поставки никеля и меди компания осуществляет по долгосрочным контрактам по ценам, только привязанным к биржевым котировкам в Лондоне, а не через биржевые сделки», – поясняет он. Эксперт не исключает, что Потанину придется уйти с должности президента и председателя правления «Норникеля», чтобы обезопасить компанию, поскольку сделки с его подписью могут подпадать под санкции.
Санкции против «Колмара», по словам Именнова, будут действовать до тех пор, пока компания будет находиться под контролем текущих бенефициаров. Изменение структуры владения может вывести компанию из-под санкций, но изменения должны быть реальными, а не номинальными. Существенных рисков санкций для бизнеса «Колмара» эксперты не видят. Производственные активы компании расположены в Якутии и географически ориентированы на рынки Азии, где наблюдается значительный дефицит твердого коксующегося угля, отмечает Красноженов. Поставки в Великобританию компания вряд ли осуществляла, добавляет Калачев.
На цены на металлы санкции пока не влияют, так как крупные фонды покидают рынок, это и оказывает давление на котировки, отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. По словам Калачева, если «Норникель» снизит поставки на экспорт, это может привести к новому росту цен на металлы. Если на рынке создастся дефицит металлов из-за отсутствия российских поставок, цены вырастут, соглашается Лукичева. Но текущие персональные санкции, по ее словам, на поставки повлиять не могут.