Опасны ли для «Норникеля» британские санкции против Владимира Потанина

Федюкин не исключает «определенную нервозность» на зарубежных торговых площадках со стороны контрагентов и инвесторов в связи с введением санкций в отношении Потанина, хотя де-факто никаких оснований для этого сейчас нет. По мнению начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, новость о санкциях негативна для «Норникеля» с точки зрения настроений инвесторов, так как они могут предположить рост риска дальнейшего введения санкций в других юрисдикциях и непосредственно против самой компании.