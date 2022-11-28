В ЕК сообщили об изучении возможности переподключения Россельхозбанка к SWIFT

В начале ноября Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Россия обратилась к ЕС с просьбой смягчить санкции в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна и удобрений. Позже в МИД РФ заявили, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что этот вопрос является ключевым для снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции.