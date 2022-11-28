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В ЕК сообщили об изучении возможности переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Ведомости

Власти Евросоюза обсудят вопрос снятия санкций с Россельхозбанка и переподключения его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом «Известиям» сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано.

«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT», — заявил Стано.

Он подчеркнул, что санкции были введены в ответ на действия России в отношении Украины, однако ограничения не направлены на «торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией». При этом, добавил Стано, для снятия санкций с банка страны ЕС должны принять единогласное решение.

Чиновник напомнил, что ограничительные меры ЕС предусматривают исключения «для сделок в сфере продуктов питания и удобрений», что позволяет ЕС вести дела с российскими банками, которые находятся под санкциями.

Стано также отметил, что открытыми остаются «достаточное количество платежных каналов», поскольку большинство российских банков не попали под ограничения, в том числе «Газпромбанк» — главный оператор для сделок в нефтегазовой сфере.

ЕС ввел санкции против Россельхозбанка в июне в рамках шестого пакета ограничительных мер. Тогда кредитная организация была отключена от системы SWIFT. Кроме того, Россельхозбанк попал под санкции США, Канады, Великобритании и Японии.

В начале ноября Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Россия обратилась к ЕС с просьбой смягчить санкции в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна и удобрений. Позже в МИД РФ заявили, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что этот вопрос является ключевым для снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных