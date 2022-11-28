В ЕК сообщили об изучении возможности переподключения Россельхозбанка к SWIFT
Власти Евросоюза обсудят вопрос снятия санкций с Россельхозбанка и переподключения его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом «Известиям» сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано.
«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT», — заявил Стано.
Он подчеркнул, что санкции были введены в ответ на действия России в отношении Украины, однако ограничения не направлены на «торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией». При этом, добавил Стано, для снятия санкций с банка страны ЕС должны принять единогласное решение.
Чиновник напомнил, что ограничительные меры ЕС предусматривают исключения «для сделок в сфере продуктов питания и удобрений», что позволяет ЕС вести дела с российскими банками, которые находятся под санкциями.
Стано также отметил, что открытыми остаются «достаточное количество платежных каналов», поскольку большинство российских банков не попали под ограничения, в том числе «Газпромбанк» — главный оператор для сделок в нефтегазовой сфере.
ЕС ввел санкции против Россельхозбанка в июне в рамках шестого пакета ограничительных мер. Тогда кредитная организация была отключена от системы SWIFT. Кроме того, Россельхозбанк попал под санкции США, Канады, Великобритании и Японии.
В начале ноября Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Россия обратилась к ЕС с просьбой смягчить санкции в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна и удобрений. Позже в МИД РФ заявили, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что этот вопрос является ключевым для снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции.
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