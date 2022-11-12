МИД: Россия будет добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

«Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед. Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом, получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным», — сказал Вершинин (цитата по ТАСС).