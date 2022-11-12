МИД: Россия будет добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT
Переподключение Россельхозбанка к SWIFT является ключевым вопросом для продвижения в вопросе снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции, Москва будет этого добиваться, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
По его словам, тема переподключения Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, обсуждается не первый раз.
«Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед. Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом, получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным», — сказал Вершинин (цитата по ТАСС).
По его словам, временно открывать корреспондентские счета можно в банках Citibank и JPMorgan, однако «реальное решение — это полное переподключение к системе финансовых сообщений SWIFT Россельхозбанка».
В июне восемь крупных российских банков – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, «Открытие» Альфа-банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк – перестали совершать валютные переводы внутри России. В Россельхозбанке «валютные переводы могут проводить только нерезидент нерезиденту», рассказал оператор банка. Ограничения против банков вошли в шестой пакет санкций против России, который 3 июня утвердил Евросоюз.
1 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин предложил странам – участницам ШОС создать собственную систему проведения банковских платежей и электронного обмена финансовой информацией. Это нужно для достижения независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. По словам Мишустина, для проведения платежей можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций.
В России аналогом международной системы выступает СПФС Банка России, созданная в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. К СПФС подключились 440 участников, в том числе больше 100 нерезидентов из 12 стран, сообщила 23 сентября директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. К российскому аналогу SWIFT подключаются, в частности, иранские банки, говорил 1 ноября вице-премьер Александр Новак.