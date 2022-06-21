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Финансы

Крупнейшие банки останавливают валютные переводы по России

Из-за санкций они ищут альтернативные способы валютных переводов, кроме SWIFT
Софья Шелудченко Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Как минимум восемь крупных российских банков – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк (РСХБ), «Открытие» Альфа-банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк (ПСБ) и Московский кредитный банк (МКБ) – перестали совершать валютные переводы внутри России. 

«Переводы в другой банк в валюте сейчас невозможны из-за санкций», – рассказал оператор Сбербанка корреспонденту «Ведомостей». Точные сроки, когда услуга восстановится, неизвестны, добавил он и рекомендовал переводить в другой банк конвертированную в рубли валюту. Валютные переводы через SWIFT в другой российский банк нельзя сделать и в ВТБ, сообщил «Ведомостям» сотрудник колл–центра банка. В Россельхозбанке (РСХБ) «валютные переводы могут проводить только нерезидент нерезиденту», рассказал оператор банка. 

Сотрудник МКБ также подтвердил невозможность валютных переводов в России через SWIFT. «Услуга временно невозможна, мы рекомендуем обратиться в банк, где вам могут выдать нужную сумму в наличных, если она есть», – рассказал оператор банка. Переводы через SWIFT невозможны и в Совкомбанке, подтвердил операционист кредитной организации. Он рекомендовал конвертировать валюту в рубли для перевода или снять наличные в офисе банка.

В банке «Открытие» валютные переводы через SWIFT недоступны для всех банков в мобильном приложении, сообщил сотрудник колл–центра кредитной организации. Перевести валюту можно в офисе банка в Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, но переводы в Газпромбанк доступны не для всех клиентов, добавил специалист. В ПСБ валютные переводы по России также недоступны, сообщил операционист банка.

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Альфа-банк ограничил валютные переводы в российский банк еще с 7 апреля: из–за санкций банк «не может гарантировать доставку валютного перевода в другой банк», говорится на сайте.

Все вышеперечисленные российские банки, кроме Газпромбанка, в рамках санкций Запада были отключены от SWIFT. В связи с санкционными ограничениями на расчеты в иностранной валюте переводы валюты как из некоторых российских банков, так и в некоторые российские банки могут быть недоступны, сообщается на сайте Сбербанка.

Введение санкций в отношении российских финансовых институтов ограничило возможность валютных платежей, сказал представитель ВТБ. Банк ждет выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов. 

Пока же без ограничений физлицам доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах, а юрлицам еще и во вьетнамских донгах, сказал представитель госбанка. Кроме того, компаниям доступны переводы в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам, добавил он. Также всем клиентам в полном объеме доступны трансграничные расчеты в рублях (в том числе с получением национальной валюты нерезидентом), уточнил представитель банка. 

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Те банки, которые пока еще могут делать валютные переводы как по России, так и за рубеж, берут за это высокие комиссии. 16 июня «Тинькофф банк» сообщил, что теперь минимально можно отправить через SWIFT $20 000. На входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах вводится комиссия: 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц (у.е.) валюты перевода и не более суммы перевода. У Райффайзенбанка комиссия составляет 3% от суммы перевода в отделении и 2% от суммы перевода в онлайн-банке и через услугу «автоплатеж».

Усиление контрольных мер международных банков-партнеров усложняет оформление таких платежей для банка и требует введения новых процедур, объясняли представители банков увеличение комиссий за переводы.

Помимо сложностей с валютными переводами банки теперь берут плату с граждан за хранение валют недружественных стран. Так,  с 23 июня обслуживание валютных счетов у «Тинькофф банка» в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках – бесплатно до 10 000 у. е. Если хранить больше – комиссия 1% в месяц. В Райффайзенбанке размер комиссии на счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и иенах составит 0,2% от суммы превышения порогового значения на конец месяца, а минимальная комиссия будет 10 у. е.

«Ведомости» ожидают ответов представителей Сбербанка, Промсвязьбанка, МКБ, «ФК Открытие», Совкомбанка и Газпромбанка.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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