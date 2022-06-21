Крупнейшие банки останавливают валютные переводы по России

Те банки, которые пока еще могут делать валютные переводы как по России, так и за рубеж, берут за это высокие комиссии. 16 июня «Тинькофф банк» сообщил, что теперь минимально можно отправить через SWIFT $20 000. На входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах вводится комиссия: 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц (у.е.) валюты перевода и не более суммы перевода. У Райффайзенбанка комиссия составляет 3% от суммы перевода в отделении и 2% от суммы перевода в онлайн-банке и через услугу «автоплатеж».