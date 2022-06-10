Газета
Финансы / Личный счет Эксклюзивно по подписке

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Из-за возросших рисков комиссии за обслуживание счетов скоро будут во всем секторе, считают эксперты
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.  

Кто ввел комиссии

«Тинькофф банк» с 23 июня вводит ежемесячную комиссию в 1% для владельцев валютных счетов, баланс которых превышает 1000 условных единиц (у. е.) в валюте счета. Нововведения коснутся клиентов, имеющих счета в четырех валютах: долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия будет списываться ежедневно. «Это вынужденная мера, она обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции «Тинькофф банка», – говорится в сообщении банка. С 23 июня он также не будет открывать новые накопительные валютные счета. Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства переведут на текущие счета клиентов в этих же валютах.

На фоне такого решения до 30 июня «Тинькофф банк» не будет брать комиссию за SWIFT-переводы, чтобы упростить вывод валюты для клиентов. Банк заранее проинформировал владельцев валютных счетов о введении комиссии и дал возможность бесплатно перевести валюту на другие счета, инвестировать в ценные бумаги или конвертировать в другие валюты, говорит его представитель. В ближайшее время «Тинькофф» предложит клиентам счета в альтернативных валютах.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных