Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евроИз-за возросших рисков комиссии за обслуживание счетов скоро будут во всем секторе, считают эксперты
Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
Кто ввел комиссии
«Тинькофф банк» с 23 июня вводит ежемесячную комиссию в 1% для владельцев валютных счетов, баланс которых превышает 1000 условных единиц (у. е.) в валюте счета. Нововведения коснутся клиентов, имеющих счета в четырех валютах: долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия будет списываться ежедневно. «Это вынужденная мера, она обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции «Тинькофф банка», – говорится в сообщении банка. С 23 июня он также не будет открывать новые накопительные валютные счета. Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства переведут на текущие счета клиентов в этих же валютах.
На фоне такого решения до 30 июня «Тинькофф банк» не будет брать комиссию за SWIFT-переводы, чтобы упростить вывод валюты для клиентов. Банк заранее проинформировал владельцев валютных счетов о введении комиссии и дал возможность бесплатно перевести валюту на другие счета, инвестировать в ценные бумаги или конвертировать в другие валюты, говорит его представитель. В ближайшее время «Тинькофф» предложит клиентам счета в альтернативных валютах.