Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.