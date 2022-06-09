Как отмена обязательной продажи валютной выручки повлияет на курс рубля

Как отмена обязательной продажи валютной выручки повлияет на курс рубляВласти ищут способы удержать национальную валюту от дальнейшего укрепления
Президент Владимир Путин отменил требование к российским экспортерам по продаже 50% валютной выручки. Теперь компании должны будут продавать валюту в размере, который определит правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а сроки продажи установит Банк России, следует из опубликованного в четверг указа.
С 28 февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. Требование распространялось в том числе на выручку, зачисленную с 1 января 2022 г. Позднее был подписан указ, который давал правкомиссии право выдавать экспортерам разрешения на продажу валютной выручки в меньшем объеме. Обязательная продажа была введена после того, как ЦБ лишился возможности проводить интервенции на валютном рынке из-за заморозки части золотовалютных резервов.
Череда смягчений
В середине апреля Банк России смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи иностранной валюты с трех до 60 рабочих дней. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести новые послабления: обнулить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров, а для сырьевых – снизить порог до 50%. В начале мая власти разрешили не продавать валютную выручку тем, у кого есть импортные контракты, при соблюдении ряда условий. С 24 мая норматив продажи был снижен до 50% для всех экспортеров. Минфин объяснял такое решение стабилизацией курса рубля и достаточным уровнем ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке.
7 июня Минфин сообщил, что с 6 июня экспортеры могут зачислять валютную выручку на свои счета за рубежом. С 1 марта это было запрещено указом президента. С 8 июня ЦБ повысил порог для зарубежных переводов для россиян и нерезидентов из дружественных стран со своих счетов втрое – с $50 000 до $150 000 в месяц.
Рубль стал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта: тогда в моменте доллар достигал отметки 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи. Но затем российская валюта начала устойчиво укрепляться: к концу марта доллар стоил уже 83,2 руб., евро – 92,5 руб, к концу апреля – 71 и 74,8 руб., к концу мая – 61,5 и 62,3 руб.
В четверг, 9 июня, доллар в течение дня опускался до 57,4 руб., евро – до 61,2 руб., но к концу торгов иностранные валюты укрепились до 59,5 и 63,3 руб. соответственно.
Крепкая национальная валюта выгодна ЦБ – для борьбы с инфляцией – и импортерам, поскольку зарубежные товары становятся дешевле в рублевом выражении. В то же время усиление рубля снижает доходы экспортеров и федерального бюджета (на 2022 г. Минфин закладывал курс доллара в 72,1 руб.). Резкое сокращение импорта сейчас выступает главным фактором укрепления российской валюты.
По предварительной оценке ЦБ, положительное сальдо внешней торговли России в январе – мае составило $124,3 млрд против $44,5 млрд годом ранее. При этом профицит текущего счета платежного баланса России увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $110,3 млрд.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, тренд на ослабление российской валюты должен начаться в июне: доллар подорожает до 70,5 руб., евро – до 74,3 руб. В декабре, по оценкам министерства, доллар уже будет стоить 76,4 руб., евро – 82,5 руб.
Новый порядок
Смягчение внутренних ограничений по потокам капитала, как и норм по репатриации выручки, связано с тем, что последние пару месяцев валютная ликвидность на внутреннем рынке есть и продолжает накапливаться, говорит директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Причем в объемах, которые, с одной стороны, более чем удовлетворяют существующие возможности по использованию для импорта. С другой – ограничения по выводу капитала все еще очень жесткие.
Новый гибкий механизм позволит властям выделить отдельных экспортеров из общего пула, полагает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. В рамках нового порядка доля продажи выручки будет зависеть от отрасли, степени ее вовлеченности в экспорт, а также необходимости поддерживать валютную ликвидность, считает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
«Ведомости» направили запросы по новому механизму продажи валютной выручки в Минфин и ЦБ.
Остановится ли укрепление рубля
Влияние новости на валютный рынок нейтральное, полагает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин. Снижение нормы конвертации экспортной выручки в рубли в указе не обозначено, замечает он. При этом многие экспортеры готовы продавать и больше 50%, опасаясь рисков блокировки средств из-за внешних ограничений, добавляет эксперт.
Решение позволит сузить навес предложения долларов на валютном рынке, тем самым вернув курс в более комфортные значения для бюджета – около отметки 65 руб., не согласился Жильников. В то же время давление на позиции иностранной валюты будут продолжать оказывать такие факторы, как оплата газа в рублях и приближающийся налоговый период, перед которым экспортеры активно конвертируют валюту, отмечает он.
Новая мера властей нацелена на сокращение давления экспортных доходов на российскую валюту для борьбы с ее избыточным укреплением, считает Бирюков. Но существенного ослабления рубля ждать не стоит до возвращения фундаментальных предпосылок – прежде всего восстановления спроса импортеров на валюту, полагает эксперт.