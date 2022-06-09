Как отмена обязательной продажи валютной выручки повлияет на курс рубля

Смягчение внутренних ограничений по потокам капитала, как и норм по репатриации выручки, связано с тем, что последние пару месяцев валютная ликвидность на внутреннем рынке есть и продолжает накапливаться, говорит директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Причем в объемах, которые, с одной стороны, более чем удовлетворяют существующие возможности по использованию для импорта. С другой – ограничения по выводу капитала все еще очень жесткие.