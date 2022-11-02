Для трансграничных расчетов российский SWIFT состыкуют с его аналогами

Членами SWIFT являются более 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира. После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT «Сбер», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд кредитных организаций. В России аналогом международной системы выступает СПФС Банка России, созданная в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. К СПФС подключились 440 участников, в том числе больше 100 нерезидентов из 12 стран, сообщила 23 сентября директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. К российскому аналогу SWIFT подключаются, в частности, иранские банки, сообщил 1 ноября вице-премьер Александр Новак. По его словам, летом была подписана дорожная карта между двумя центробанками – России и Ирана, по ней планово идут работы, связанные с открытием счетов, определением уполномоченных банков, подключением компаний и банков к системе. На сайте Банка России информация о банках – участниках СПФС больше не публикуется.