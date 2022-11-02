Для трансграничных расчетов российский SWIFT состыкуют с его аналогами

Для трансграничных расчетов российский SWIFT состыкуют с его аналогамиМишустин ранее предложил использовать национальные платформы для платежей в странах ШОС
Власти прорабатывают новый механизм расчетов с дружественными странами. Основой инфраструктуры может стать СПФС ЦБ, совмещенная с национальными системами других стран
Правительство разрабатывает новый механизм для расчетов с контрагентами с одной из дружественных стран, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. Информацию подтвердил источник, близкий к правительству. В основе новой системы будет стыковка «российского SWIFT» – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России – и его национальных аналогов в других государствах.
1 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин предложил странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС; в нее входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) создать собственную систему проведения банковских платежей и электронного обмена финансовой информацией. С таким заявлением он выступил на заседании Совета глав правительств ШОС. Это нужно для достижения независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. По словам Мишустина, для проведения платежей можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций.
Стыковка национальных расчетных систем упростит использование платформы для банков стран-контрагентов, так как работа будет вестись на базе национальной платежной инфраструктуры, пояснил он. Традиционно стыковка происходит с помощью сетевых шлюзов, которые перекодируют сообщения о платеже из формата одной расчетной системы в формат другой. Реализация предложения потребует вложений – как финансовых, так и технологических, пояснил чиновник, не уточнив размер затрат на создание такой системы.
«Это пока идея в начальной стадии. Идея непростая, но этот вопрос мы поднимаем со своими коллегами. Это не столько альтернатива SWIFT (межбанковская система передачи информации и совершения платежей), сколько возможная система, которая будет позволять работать в нацвалютах», – отметил собеседник.
Вопрос создания новой инфраструктуры для осуществления расчетов с Китаем обсуждается с 2019 г. Тогда страны решили создать альтернативный механизм на случай отключения от SWIFT, однако тема не получила продолжения. В 2018 г. такую идею разрабатывал ЕС совместно с Россией – страны планировали создать европейскую платформу для расчетов с Ираном, который не подключен к SWIFT.
Членами SWIFT являются более 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира. После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT «Сбер», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд кредитных организаций. В России аналогом международной системы выступает СПФС Банка России, созданная в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. К СПФС подключились 440 участников, в том числе больше 100 нерезидентов из 12 стран, сообщила 23 сентября директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. К российскому аналогу SWIFT подключаются, в частности, иранские банки, сообщил 1 ноября вице-премьер Александр Новак. По его словам, летом была подписана дорожная карта между двумя центробанками – России и Ирана, по ней планово идут работы, связанные с открытием счетов, определением уполномоченных банков, подключением компаний и банков к системе. На сайте Банка России информация о банках – участниках СПФС больше не публикуется.
Одновременно растет число российских кредитных организаций, которые подключаются к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System). CIPS была запущена в 2015 г. с целью развития глобального использования китайской валюты. Так Пекин хотел защититься от разведки США, имеющей доступ к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT, писала Financial Times. Официально известно о подключении к CIPS 23 российских банков, среди которых ВТБ, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Транскапиталбанк, банки «Солидарность», «Ак барс», «Абсолют банк» и банк «Санкт-Петербург». Также к китайской системе планируют подключиться Росбанк, Газпромбанк и Альфа-банк.
Большинство стран, включенных в ШОС, имеют свои внутренние системы передачи сообщений, поэтому у всех есть базис для создания интегрированной системы, отмечает предправления Национального платежного совета Алма Обаева. По ее словам, ряд стран, и Россия в том числе, использовали SWIFT, вместо того чтобы развивать национальную систему, потому что это было выгоднее и удобнее из-за низких комиссий и технических преимуществ. С отключением от SWIFT у нас появились основания для развития внутренней системы, поэтому к СПФС подключаются все новые участники, в том числе иностранные, добавляет Обаева.
Совмещенная система может стать полноценным аналогом SWIFT со временем, когда число ее участников приблизится к числу контрагентов международной системы, отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Сейчас она может стать дублирующей системой для банков из стран ШОС, добавил он.
По словам Обаевой, сообщения в рамках СПФС стандартизированы, т. е. читаемы и не требуют конвертации – они передаются в так называемых SWIFT-ориентированных форматах. Если в стране-контрагенте есть своя система, созданная по международному стандарту, то сложности в стыковке быть не должно, считает Обаева. При этом требует решения проблема безопасности, так как шифрование в каждой стране отличается, подчеркивает она. Оператор для новой платформы может и не понадобиться, так как фактически это телекоммуникационная перемычка между двумя системами, в которых уже есть свои регуляторы, полагает эксперт.