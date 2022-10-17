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Заменит ли SWIFT Система быстрых платежей ЦБ

СБП Банка России будет использоваться для трансграничных переводов и корпоративных расчетов
Михаил Кузнецов
Одна из причин популярности инструмента ЦБ – уход из России сервисов для оплаты смартфоном Apple Pay и Google Pay / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России радикально расширил контуры применения системы быстрых платежей (СБП). В ближайшее время ее планируется интегрировать в браузерные версии платежных приложений банков, осуществлять с помощью СБП переводы между юрлицами, а также подключать организации из дружественных стран.

К октябрю 2023 г. все системно значимые кредитные организации (их 13) будут обязаны внедрить оплату по СБП в свои интернет-банки, следует из проекта указания регулятора. Функционал позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка. Банки и без указания ЦБ уже начали внедрять оплату через СБП в свои браузерные версии. ВТБ, Совкомбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, «Тинькофф банк» и Промсвязьбанк (ПСБ) уже предоставляют эту возможность, сообщили «Ведомостям» их представители. В Сбербанке, Газпромбанке и Альфа-банке рассказали, что работают над добавлением опции в свой функционал. В Райффайзенбанке, «ФК Открытие» и «Юникредит банке» не ответили на запрос «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных