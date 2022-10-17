Заменит ли SWIFT Система быстрых платежей ЦБ

К октябрю 2023 г. все системно значимые кредитные организации (их 13) будут обязаны внедрить оплату по СБП в свои интернет-банки, следует из проекта указания регулятора. Функционал позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка. Банки и без указания ЦБ уже начали внедрять оплату через СБП в свои браузерные версии. ВТБ, Совкомбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, «Тинькофф банк» и Промсвязьбанк (ПСБ) уже предоставляют эту возможность, сообщили «Ведомостям» их представители. В Сбербанке, Газпромбанке и Альфа-банке рассказали, что работают над добавлением опции в свой функционал. В Райффайзенбанке, «ФК Открытие» и «Юникредит банке» не ответили на запрос «Ведомостей».