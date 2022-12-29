«Коммерсантъ» сообщил о рекордно высоких ценах на электроэнергию
В декабре биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале для коммерческих потребителей выросли до исторического максимума — до приблизительно 1800 руб. за 1 МВт/ч, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные расчеты.
По данным газеты, с начала декабря оптовые цены выросли на 12% в годовом выражении. Рекорд пришелся на 24 декабря, когда цены достигли значения в 1800 руб. за 1 МВт/ч. Предыдущий рекорд был поставлен 9 августа 2021 г. На неделе с 19 по 26 декабря цены на энергорынке на сутки вперед выросли более чем на 20% год к году, до 1700 руб. за 1 МВт/ч.
Уточняется, что резкий скачок цен был вызван в том числе одновременным выводом нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонты. В частности, по данным «Росэнергоатома», плановые работы сейчас ведутся на четырех блоках мощностью 3,6 ГВт на Ростовской, Нововоронежской, Ленинградской и Балаковской станциях. Помимо этого, неплановые ремонты потребовались первому блоку Смоленской АЭС (1 ГВт), пятому блоку Ленинградской АЭС (1,2 ГВт), первому блоку Ростовской АЭС (1 ГВт), а также третьему блоку Калининской АЭС (1 ГВт). В результате 22 декабря с рынка «ушло» сразу почти 8 ГВт АЭС.
На это же указали и в «Системном операторе», подчеркнув, что, как правило, в плановых ремонтах зимой находятся всего два-три блока АЭС. «Нехарактерное наложение краткосрочных неплановых ремонтов в текущем декабре наблюдалось достаточно короткий период, максимум которых пришелся на 22–24 декабря», — отметили в операторе.
В результате генерирующие компании включали тепловые станции, чья энергия дорожает из-за роста цен на газ. В частности, в «Сообществе потребителей энергии» отметили, что стоимость газа с учетом июльской индексации на 5% суммарно увеличилась на 13,9%. Регуляторы энергорынка утверждают, что «нехарактерная» ситуация с отключением большого объема блоков АЭС завершилась и цены начали снижаться.