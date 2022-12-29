«Коммерсантъ» сообщил о рекордно высоких ценах на электроэнергию

По данным газеты, с начала декабря оптовые цены выросли на 12% в годовом выражении. Рекорд пришелся на 24 декабря, когда цены достигли значения в 1800 руб. за 1 МВт/ч. Предыдущий рекорд был поставлен 9 августа 2021 г. На неделе с 19 по 26 декабря цены на энергорынке на сутки вперед выросли более чем на 20% год к году, до 1700 руб. за 1 МВт/ч.