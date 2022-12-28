В России могут понадобиться новые энергомощности из-за майнинга

Директор Bitriver (оператор дата-центров для майнинга) по взаимодействию с госорганами Олег Огиенко поясняет, что при строительстве крупных дата-центров для промышленного майнинга потребляемой мощностью от 50 МВт чаще всего нужно разрабатывать и согласовывать схему внешнего электроснабжения с электросетевой организацией и «Системным оператором ЕЭС» (СО ЕЭС; диспетчер Единой энергосистемы страны). Такая схема должна подтверждать возможность системы обеспечить это потребление или же показать, что для нового потребителя нужно сетевое строительство или сооружение дополнительных объектов электрогенерации, пояснил он.