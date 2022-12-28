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Бизнес / Финансы

В России могут понадобиться новые энергомощности из-за майнинга

В регионах с дешевым электричеством добыча криптовалюты перегружает энергосистему
Дарья Савенкова
Геннадий Тарасков / РИА Новости

В юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири скорее всего потребуется строительство дополнительной генерации, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» министр энергетики России Николай Шульгинов. По его словам, в регионах с низкими энерготарифами [для населения] наблюдается значительный рост потребления из-за майнинга. Это нужно учитывать при рассмотрении программы развития энергосистемы на следующий период, пояснил министр.

Рост потребления электроэнергии майнерами в России увеличивает нагрузку на сети, поэтому нужно создавать условия для легального майнинга, считает Шульгинов.

Иркутская область и Хакасия дифференцируют тариф на электричество для населения

Это должно помочь в борьбе с подпольными майнерами криптовалют

«Позиция Минэнерго всегда основывалась на том, что нужно создать условия работы майнинга, мы наблюдаем рост потребления населением в некоторых регионах. Когда население занимается майнингом, идет рост потребления, нагрузка на сеть, повреждается иногда сеть», — отметил министр энергетики (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас регулируемые тарифы на электроэнергию на территориях, где действует оптовый рынок электроэнергии (это вся территория России, кроме Дальнего Востока и некоторых других «неценовых» зон) введены только для населения. Низкие тарифы традиционно устанавливаются в основном для тех регионов Восточной Сибири, где высока доля дешевой выработки гидрогенерации.

Для регулирования потребления электричества со стороны майнеров правительство ранее решило ввести дифференцированные тарифы в зависимости от объема энергопотребления, напомнил Шульгинов. Первыми регионами, где должна быть внедрена дифференцированная система оплаты электроэнергии для физлиц (в обиходе схему называли «социальной нормой») в рамках новой методики ФАС, станут Иркутская область и Хакасия («Ведомости» писали об этом 16 августа). Тарифы для населения там самые низкие во всей России. Оплата будет установлена по принципу «чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час».

В декабре 2022 г. правительство дало регионам право устанавливать дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Ранее такое право было только у Крыма и Севастополя. Ввести такие поправки призывали энергетики, которые заявляли о развитии майнинга криптовалюты в жилом секторе.

Еще в октябре 2021 г. губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорил, что в регионе наблюдается «лавинообразный рост энергопотребления со стороны подпольного майнинга криптовалюты по тарифам для населения». Тогда глава региона поднимал эту проблему на совещании по энергетике у президента Владимира Путина и писал о проблеме курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку («Ведомости» сообщили об этом 13 октября 2021 г.).

В Госдуме начали подготовку регулирования для создания российской криптобиржи

Осталось договориться с ЦБ и найти компетентных специалистов

В 2022 г. российские власти решили законодательно урегулировать майнинговую деятельность: такой законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 17 ноября. Согласно документу, требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты, будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ, а контролировать их соблюдение будет уполномоченный орган исполнительной власти.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 23 декабря заявил, что рассмотрение законопроекта приостановили из-за опасений, что майнинг могут использовать для вывода капитала из России. Депутат выразил надежду на принятие законопроекта в первом чтении в январе 2023 г.

Самые большие проблемы с нагрузкой на сети из-за майнинга наблюдаются в Иркутской области и Хакасии из-за более дешевого электричества для населения, заявляет заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, строительство новых мощностей в этих регионах может понадобиться, если объемы майнинга вырастут «очень сильно».

Сейчас же необходимым кажется более справедливое распределение затрат между потребителями электричества, легализация майнеров и заключение ими коммерческих контрактов на энергию, добавляет Белогорьев. По его мнению, легализация майнинга также создаст инвестиционные ресурсы для развития сетей и, если понадобится, для строительства новых мощностей.

Директор Bitriver (оператор дата-центров для майнинга) по взаимодействию с госорганами Олег Огиенко поясняет, что при строительстве крупных дата-центров для промышленного майнинга потребляемой мощностью от 50 МВт чаще всего нужно разрабатывать и согласовывать схему внешнего электроснабжения с электросетевой организацией и «Системным оператором ЕЭС» (СО ЕЭС; диспетчер Единой энергосистемы страны). Такая схема должна подтверждать возможность системы обеспечить это потребление или же показать, что для нового потребителя нужно сетевое строительство или сооружение дополнительных объектов электрогенерации, пояснил он.

При участии Натальи Заруцкой

Ранее по теме: В Минфине рассказали о разногласиях с ЦБ по вопросу майнинга
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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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