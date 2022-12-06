В Минфине рассказали о разногласиях с ЦБ по вопросу майнинга

Накануне, 5 декабря, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что криптовалюта будет легализована в России уже в 2023 г., однако внутри страны расплатиться с ее помощью будет нельзя. Он добавил, что цифровая валюта будет использоваться в том числе для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию. По словам депутата, в настоящее время идет согласование законопроекта о регулировании майнинга.