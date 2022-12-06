В Минфине рассказали о разногласиях с ЦБ по вопросу майнинга
У Минфина и Банка России появились разногласия из-за идеи регулятора запретить майнинг вне экспериментального правового режима в РФ. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
«У Центрального банка появилась новая позиция в том, что фактически подводится под запрет майнинг, который производится не внутри экспериментального правового режима. То есть те люди, которые должны делать майнинг, они должны это делать через уполномоченные организации. То есть фактически тотальное лицензирование. Мы против», — рассказал он (цитата по ТАСС).
Накануне, 5 декабря, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что криптовалюта будет легализована в России уже в 2023 г., однако внутри страны расплатиться с ее помощью будет нельзя. Он добавил, что цифровая валюта будет использоваться в том числе для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию. По словам депутата, в настоящее время идет согласование законопроекта о регулировании майнинга.
Данный законопроект был внесен в Госдуму 17 ноября. В нем авторы инициативы дают определения майнингу, майнинг-пулу. Кроме того, законопроект вводит запрет рекламы криптовалют и услуг по их выпуску на территории страны.
Из документа следует, что продавать добытую цифровую валюту можно будет как на зарубежных площадках, так и на российских. Второй вариант возможен в рамках экспериментального правового режима. Ранее «Ведомости» писали, что криптосообщество отреагировало на данную инициативу резкой критикой.
В ноябре Аксаков говорил, что принять законопроект о регулировании майнинга планируется уже в декабре, в таком случае он вступит в силу с 1 января 2023 г. Позже депутат отметил, что «не все идет так быстро», как ему хотелось бы.
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