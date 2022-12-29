Маск призвал сотрудников Tesla не беспокоиться из-за стоимости акций компании
После того как акции Tesla подешевели более чем на 10%, генеральный директор компании Илон Маск в своем предновогоднем письме сотрудникам призвал их «не слишком беспокоиться из-за сумасшествия на фондовом рынке», сообщает CNBC, получивший доступ к сообщению.
«Не стоит слишком беспокоиться из-за сумасшествия на фондовом рынке. По мере того, как мы будем продолжать демонстрировать отличные показатели, рынок это признает. Я верю, что в долгосрочной перспективе Tesla станет самой дорогостоящей компанией на Земле»,— обратился к сотрудникам Tesla Маск.
На торгах в среду бумаги Tesla выросли на 3,3% после падения по итогам последних семи сессий подряд. 27 декабря их котировки упали в цене на 11,4% после того, как агентство Reuters сообщило, что компания в январе 2023 г. планирует сократить производственный график на своем заводе в Шанхае.
В начале 2022 г. Tesla оценивалась в $1,2 трлн. С тех пор ее капитализация сократилась более чем на $800 млрд. Одним из поводов для ухудшения финансового положения Tesla стали сначала локдауны в Китае, что привело к остановке или сокращению производства на заводах компании в стране, а потом отмена всех ограничений и последовавший за ней рекордный рост заболеваемости. Другим фактором стало приобретение Илоном Маском социальной сети Twitter— для финансирования сделки он продал акции Tesla на $31 млрд.