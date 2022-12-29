Газета
Бизнес

Маск призвал сотрудников Tesla не беспокоиться из-за стоимости акций компании

Ведомости

После того как акции Tesla подешевели более чем на 10%, генеральный директор компании Илон Маск в своем предновогоднем письме сотрудникам призвал их «не слишком беспокоиться из-за сумасшествия на фондовом рынке», сообщает CNBC, получивший доступ к сообщению.

«Не стоит слишком беспокоиться из-за сумасшествия на фондовом рынке. По мере того, как мы будем продолжать демонстрировать отличные показатели, рынок это признает. Я верю, что в долгосрочной перспективе Tesla станет самой дорогостоящей компанией на Земле»,— обратился к сотрудникам Tesla Маск.

На торгах в среду бумаги Tesla выросли на 3,3% после падения по итогам последних семи сессий подряд. 27 декабря их котировки упали в цене на 11,4% после того, как агентство Reuters сообщило, что компания в январе 2023 г. планирует сократить производственный график на своем заводе в Шанхае.

Ранее по теме: FT: Tesla за неделю потеряла $85 млрд рыночной стоимости

В начале 2022 г. Tesla оценивалась в $1,2 трлн. С тех пор ее капитализация сократилась более чем на $800 млрд. Одним из поводов для ухудшения финансового положения Tesla стали сначала локдауны в Китае, что привело к остановке или сокращению производства на заводах компании в стране, а потом отмена всех ограничений и последовавший за ней рекордный рост заболеваемости. Другим фактором стало приобретение Илоном Маском социальной сети Twitter— для финансирования сделки он продал акции Tesla на $31 млрд.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных