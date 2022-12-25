FT: Tesla за неделю потеряла $85 млрд рыночной стоимости
Акции Tesla подешевели за последнюю неделю на 18% до самого низкого уровня с марта 2020 г., а компания потеряла $85 млрд своей рыночной стоимости, сообщила газета Financial Times (FT).
Акции Tesla в пятницу подешевели до $123,15, рыночная капитализация компании опустилась ниже $400 млрд, хотя, как отмечает газета, еще в начале года Tesla стоила $1,2 трлн. FT связывает такую ситуацию с продажами акций основателем компании Илоном Маском, который нуждается в деньгах после поглощения Twitter. Кроме того, среди инвесторов растут опасения по поводу перспектив продаж электромобилей. Так, 22 декабря акции Tesla потеряли 9% своей стоимости на фоне заявления о скидке в размере $7500 на две самые продаваемые модели, указывает FT.
«Маск, который недавно потерял статус самого богатого человека в мире, продал акций почти на $23 млрд с тех пор, как объявил о приобретении Twitter за $44 млрд. Несмотря на данное в апреле обещание прекратить это делать, впоследствии он трижды продавал акции, последний раз на прошлой неделе. Продажа разозлила крупных инвесторов, которые считают, что предприниматель отказался от автопроизводителя, чтобы сосредоточиться на своей новой покупке», — пишет газета.
По данным Bloomberg, бизнесмен потерял в 2022 г. около $122,6 млрд, что больше той суммы, которую он заработал в 2021 г. Продавать акции Tesla Маск начал через несколько недель после того, как автопроизводитель сообщил о прибыли в $3,3 млрд и выручке в $21,45 млрд за III квартал, не оправдав ожиданий Уолл-стрит, что привело к падению на 4% по итогам дня.
Ранее на этой неделе телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Маск активно ищет человека, который займет должность CEO компании вместо него. Телеканал напомнил, что Маск в ноябре публично заявлял, что рассчитывает сократить время, которое он уделяет управлению Twitter, и найти нового гендиректора. Газета The Washington Post также обратила внимание на недовольство инвесторов тем, что Маск слишком много внимания уделяет Twitter, что может навредить возглавляемым им SpaceX и особенно Tesla.
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября, стоимость сделки составила $44 млрд. В своем аккаунте бизнесмен объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».