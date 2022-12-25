Газета
Бизнес

FT: Tesla за неделю потеряла $85 млрд рыночной стоимости

Ведомости

Акции Tesla подешевели за последнюю неделю на 18% до самого низкого уровня с марта 2020 г., а компания потеряла $85 млрд своей рыночной стоимости, сообщила газета Financial Times (FT).

Акции Tesla в пятницу подешевели до $123,15, рыночная капитализация компании опустилась ниже $400 млрд, хотя, как отмечает газета, еще в начале года Tesla стоила $1,2 трлн. FT связывает такую ситуацию с продажами акций основателем компании Илоном Маском, который нуждается в деньгах после поглощения Twitter. Кроме того, среди инвесторов растут опасения по поводу перспектив продаж электромобилей. Так, 22 декабря акции Tesla потеряли 9% своей стоимости на фоне заявления о скидке в размере $7500 на две самые продаваемые модели, указывает FT.

«Маск, который недавно потерял статус самого богатого человека в мире, продал акций почти на $23 млрд с тех пор, как объявил о приобретении Twitter за $44 млрд. Несмотря на данное в апреле обещание прекратить это делать, впоследствии он трижды продавал акции, последний раз на прошлой неделе. Продажа разозлила крупных инвесторов, которые считают, что предприниматель отказался от автопроизводителя, чтобы сосредоточиться на своей новой покупке», — пишет газета. 

Ранее по теме: Маск продал часть своих акций Tesla на $3,6 млрд

По данным Bloomberg, бизнесмен потерял в 2022 г. около $122,6 млрд, что больше той суммы, которую он заработал в 2021 г. Продавать акции Tesla Маск начал через несколько недель после того, как автопроизводитель сообщил о прибыли в $3,3 млрд и выручке в $21,45 млрд за III квартал, не оправдав ожиданий Уолл-стрит, что привело к падению на 4% по итогам дня. 

Ранее на этой неделе телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Маск активно ищет человека, который займет должность CEO компании вместо него. Телеканал напомнил, что Маск в ноябре публично заявлял, что рассчитывает сократить время, которое он уделяет управлению Twitter, и найти нового гендиректора. Газета The Washington Post также обратила внимание на недовольство инвесторов тем, что Маск слишком много внимания уделяет Twitter, что может навредить возглавляемым им SpaceX и особенно Tesla.

Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября, стоимость сделки составила $44 млрд. В своем аккаунте бизнесмен объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных