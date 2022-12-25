FT: Tesla за неделю потеряла $85 млрд рыночной стоимости

«Маск, который недавно потерял статус самого богатого человека в мире, продал акций почти на $23 млрд с тех пор, как объявил о приобретении Twitter за $44 млрд. Несмотря на данное в апреле обещание прекратить это делать, впоследствии он трижды продавал акции, последний раз на прошлой неделе. Продажа разозлила крупных инвесторов, которые считают, что предприниматель отказался от автопроизводителя, чтобы сосредоточиться на своей новой покупке», — пишет газета.