CNBC: Маск активно ищет нового гендиректора для Twitter

Как подчеркивает CNBC, Маск начал поиски нового CEO еще до того, как запустил это голосование. О том, что решение об уходе с должности гендиректора могло уже быть принято до опроса, ранее предупреждала газета The Washington Post. Издание напомнило об аналогичном «референдуме», который миллиардер провел осенью 2021 г., спросив у пользователей Twitter, стоит ли ему продавать 10% акции Tesla, хотя продажа, как выяснилось позднее, уже была запланирована. Издание также обратило внимание на недовольство инвесторов тем, что Маск слишком много внимания уделяет Twitter, что может навредить возглавляемым им SpaceX и особенно Tesla, бумаги которой подешевели на прошлой неделе на 15%.