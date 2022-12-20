CNBC: Маск активно ищет нового гендиректора для Twitter
Американский миллиардер, владелец и глава Twitter Илон Маск активно ищет человека, который займет должность CEO компании вместо него, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Телеканал напомнил, что Маск в ноябре публично заявлял, что рассчитывает сократить время, которое он уделяет управлению Twitter, и найти нового гендиректора. 17 же декабря он написал на своей странице, что необходимо найти не просто нового CEO, а CEO, который сможет «сохранить живой» компанию.
В тот же день миллиардер запустил на своей странице голосование о том, стоит ли ему продолжать возглавлять компанию. В описании бизнесмен пообещал «придерживаться» результатов голосования. В результате большинство (57,5%) из проголосовавших 17,5 млн пользователей Twitter высказались за его уход с этой должности.
Как подчеркивает CNBC, Маск начал поиски нового CEO еще до того, как запустил это голосование. О том, что решение об уходе с должности гендиректора могло уже быть принято до опроса, ранее предупреждала газета The Washington Post. Издание напомнило об аналогичном «референдуме», который миллиардер провел осенью 2021 г., спросив у пользователей Twitter, стоит ли ему продавать 10% акции Tesla, хотя продажа, как выяснилось позднее, уже была запланирована. Издание также обратило внимание на недовольство инвесторов тем, что Маск слишком много внимания уделяет Twitter, что может навредить возглавляемым им SpaceX и особенно Tesla, бумаги которой подешевели на прошлой неделе на 15%.
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября, стоимость сделки составила $44 млрд. В своем аккаунте Маск объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек.