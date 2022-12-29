Bloomberg: объем экспорта газа из РФ в ЕС опустился до минимального уровня с начала века

Компания при этом постепенно наращивает поставки в Китай, ежедневные объемы в декабре превысили контрактные уровни, а в некоторые дни достигли рекордов. По словам Миллера, добыча газа в этом году упала до 412,6 млрд кубометров. Это снижение почти на 20% по сравнению с 2021 г., и, согласно данным компании, оно является самым низким, по крайней мере, с 2008 г.