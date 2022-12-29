Bloomberg: объем экспорта газа из РФ в ЕС опустился до минимального уровня с начала века
Экспорт «Газпрома» на ключевые зарубежные рынки сократился почти вдвое в 2022 г., достигнув самого низкого уровня по крайней мере с начала века, передает агентство Bloomberg, которое проанализировало слова генерального директора российской компании Алексея Миллера.
«Газпром» отправил 100,9 млрд кубометров топлива в страны за пределами бывшего СССР в этом году, отмечал Миллер, что на 46% меньше, чем в 2021 г. «Поставки компании в Европу, исторически являющуюся его крупнейшим экспортным рынком, сокращались в течение нескольких месяцев, поскольку Кремль наносит ответный удар по санкциям на фоне военных действий на Украине», — отмечает агентство.
«Газпром» не разбивает данные об экспорте по странам, что затрудняет оценку потоков на отдельные рынки. На данный момент газ поступает в Европу только через один из пунктов пересечения границы России с Украиной и по одному участку газопровода «Турецкий поток» через Турцию в Венгрию и Сербию.
Компания при этом постепенно наращивает поставки в Китай, ежедневные объемы в декабре превысили контрактные уровни, а в некоторые дни достигли рекордов. По словам Миллера, добыча газа в этом году упала до 412,6 млрд кубометров. Это снижение почти на 20% по сравнению с 2021 г., и, согласно данным компании, оно является самым низким, по крайней мере, с 2008 г.
19 декабря ЕС согласовал лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. 22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ.