Путин запретил «Газпрому» покупать газ у СП с Wintershall и OMV выше установленной цены

Речь в том числе идет о поставках газа с участков ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и с участков Южно-Русского месторождения. Оплачивать поставки энергоносителя теперь нельзя по цене выше установленной правительством. Кроме того, указом вводится запрет оплаты услуг, связанных с добычей на участках ачимовских отложений.