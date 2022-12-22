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Путин запретил «Газпрому» покупать газ у СП с Wintershall и OMV выше установленной цены

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в сфере поставок газа в связи с недружественными действиями ряда государств. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Согласно указу, «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. 

Речь в том числе идет о поставках газа с участков ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и с участков Южно-Русского месторождения. Оплачивать поставки энергоносителя теперь нельзя по цене выше установленной правительством. Кроме того, указом вводится запрет оплаты услуг, связанных с добычей на участках ачимовских отложений.

Отмечается, что предельные цены и тарифы кабмин установит в течение 10 дней. Экономические меры применяются задним числом — с 1 марта 2022 г. 

Вместе с «Газпромом» ряд участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения через совместное предприятие (СП) «Ачимгаз» и «Ачим девелопмент» разрабатывает немецкая Wintershall Dea. Доля Wintershall Dea в «Ачимгазе» составляет 50%, «Ачим девелопменте» — 25,01%.

Кроме того, «Газпром», Wintershall Dea и австрийская OMV управляют СП «Севернефтегазпром», которое разрабатывает Южно-Русское месторождение. Доля немецкой компании в «Севернефтегазпроме» составляет 34,9%, а австрийской компании принадлежит 24,99%, остальное — у «Газпрома». В марте OMV заявила о планах пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении.

В марте 2022 г. правительство РФ утвердило перечень недружественных стран. В список попали все страны ЕС, а также США, Великобритания, Япония и Австралия. И Германия, и Австрия являются странами-членами ЕС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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