Путин запретил «Газпрому» покупать газ у СП с Wintershall и OMV выше установленной цены
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в сфере поставок газа в связи с недружественными действиями ряда государств. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ.
Речь в том числе идет о поставках газа с участков ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и с участков Южно-Русского месторождения. Оплачивать поставки энергоносителя теперь нельзя по цене выше установленной правительством. Кроме того, указом вводится запрет оплаты услуг, связанных с добычей на участках ачимовских отложений.
Отмечается, что предельные цены и тарифы кабмин установит в течение 10 дней. Экономические меры применяются задним числом — с 1 марта 2022 г.
Вместе с «Газпромом» ряд участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения через совместное предприятие (СП) «Ачимгаз» и «Ачим девелопмент» разрабатывает немецкая Wintershall Dea. Доля Wintershall Dea в «Ачимгазе» составляет 50%, «Ачим девелопменте» — 25,01%.
Кроме того, «Газпром», Wintershall Dea и австрийская OMV управляют СП «Севернефтегазпром», которое разрабатывает Южно-Русское месторождение. Доля немецкой компании в «Севернефтегазпроме» составляет 34,9%, а австрийской компании принадлежит 24,99%, остальное — у «Газпрома». В марте OMV заявила о планах пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении.
В марте 2022 г. правительство РФ утвердило перечень недружественных стран. В список попали все страны ЕС, а также США, Великобритания, Япония и Австралия. И Германия, и Австрия являются странами-членами ЕС.