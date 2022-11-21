Суд в Польше отменил штраф «Газпрому» за строительство «Северного потока — 2»
«21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение», — говорится в заявлении. UOKiK намерен оспорить решение суда в апелляционном суде Варшавы.
В 2020 г. UOKiK наложил общий штраф на пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper — в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Ранее UOKiK инициировал расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». За непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле того же года получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро. Российская компания оспорила эти решения в судебном порядке.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находятся в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин обвинил в в организации диверсий на газопроводах станы Запада.
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