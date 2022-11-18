В Кремле приветствовали первые результаты расследования ЧП на «Северных потоках»

«Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта — это можно как угодно назвать, это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны. Очень важно не останавливаться, очень важно найти того, кто стоит за этим подрывом», — сказал он.