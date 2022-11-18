В Кремле приветствовали первые результаты расследования ЧП на «Северных потоках»
В Кремле приветствовали подтверждение Службы безопасности Швеции (СЭПО) информации о том, что за ЧП на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит «серьезный саботаж». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта — это можно как угодно назвать, это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны. Очень важно не останавливаться, очень важно найти того, кто стоит за этим подрывом», — сказал он.
Также Песков отметил, что сроки проведения ремонта неизвестны. «Нужно проанализировать данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления», — подчеркнул он.
Ранее сегодня в пресс-службе Службы безопасности Швеции сообщили, что при осмотре места ЧП вокруг двух газопроводов были задокументированы обширные повреждения, найдены остатки взрывчатых веществ. В СЭПО уточнили, что работа по анализу продолжается. «Предварительное расследование должно показать, может ли кому-либо быть предъявлено подозрение, а затем привлечено к уголовной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.
В начале октября СЭПО сообщила о завершении расследования инцидентов на газопроводах, а также о выявлении признаков «грубого саботажа». Тогда в рамках изучения произошедшего служба заявила, что причиной повреждения «Северных потоков» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции стали взрывы.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находятся в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на трубопроводах, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин открыто обвинил в произошедшем станы Запада.
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