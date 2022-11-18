Служба безопасности Швеции сообщила о следах взрывчатки у «Северных потоков»
При осмотре места инцидента вокруг двух газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были задокументированы обширные повреждения, найдены остатки взрывчатки, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Швеции (СЭПО).
«Следствие показывает, что речь идет о серьезном саботаже. В ходе осмотра места преступления, проведенного на месте в Балтийском море, были подробно задокументированы этот район и обширные повреждения газопроводов в результате взрывов. Произведено несколько изъятий, среди прочего обнаружены посторонние предметы. В ходе проведенных анализов на нескольких изъятых посторонних предметах были обнаружены остатки взрывчатых веществ», — сказано в сообщении.
В Службе безопасности Швеции уточнили, что работа по анализу продолжается. «Предварительное расследование должно показать, может ли кому-либо быть предъявлено подозрение, а затем привлечено к уголовной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.
В начале октября СЭПО сообщила о завершении расследования инцидентов на газопроводах, а также о выявлении признаков «грубого саботажа». Тогда в рамках изучения произошедшего служба заявила, что причиной повреждения «Северных потоков» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции стали взрывы.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находятся в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на трубопроводах, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин открыто обвинил в произошедшем станы Запада.
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