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Служба безопасности Швеции сообщила о следах взрывчатки у «Северных потоков»

Ведомости

При осмотре места инцидента вокруг двух газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были задокументированы обширные повреждения, найдены остатки взрывчатки, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Швеции (СЭПО).

«Следствие показывает, что речь идет о серьезном саботаже. В ходе осмотра места преступления, проведенного на месте в Балтийском море, были подробно задокументированы этот район и обширные повреждения газопроводов в результате взрывов. Произведено несколько изъятий, среди прочего обнаружены посторонние предметы. В ходе проведенных анализов на нескольких изъятых посторонних предметах были обнаружены остатки взрывчатых веществ», — сказано в сообщении.

В Службе безопасности Швеции уточнили, что работа по анализу продолжается. «Предварительное расследование должно показать, может ли кому-либо быть предъявлено подозрение, а затем привлечено к уголовной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

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В начале октября СЭПО сообщила о завершении расследования инцидентов на газопроводах, а также о выявлении признаков «грубого саботажа». Тогда в рамках изучения произошедшего служба заявила, что причиной повреждения «Северных потоков» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции стали взрывы.

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находятся в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на трубопроводах, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин открыто обвинил в произошедшем станы Запада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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