Банк «Открытие» сообщил об изменениях в руководстве с 1 января 2023 года

«ФК Открытие» на 100% принадлежал ЦБ и стал первым банком, который регулятор в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2019 г. ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка и уже в 2021 г. начал предпродажную подготовку.