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Бизнес

Банк «Открытие» сообщил об изменениях в руководстве с 1 января 2023 года

Ведомости

Банк «Открытие» сообщил об изменениях в составе руководства с началом нового года. Пресс-релиз опубликован на сайте банка. 

«31 декабря 2022 г. правление банка «Открытие» покидают Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева», — сказано в сообщении. 

В пресс-службе не уточнили, кто именно останется в правлении. Эта информация перестала раскрываться после того, как банк попал под западные санкции. 

27 декабря Банк России закрыл сделку по продаже банка «Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. – середину границы стоимости банка в 328-374 млрд руб., оценку проводила аудиторско-консалтинговая компания «ДРТ» (бывшая Deloitte). Уточнялось, что из этих средств ВТБ внесет 233,1 млрд руб. денежными средствами, а 106,9 млрд руб. — в виде ОФЗ.

В ВТБ сообщали, что с 1 января председателем правления банка «Открытие» вместо Михаила Задорнова станет Михаил Алексеев, который до 1 июня 2022 г. занимал должность зампреда правления ЦБ и курировал департамент наличного денежного обращения, а до этого руководил «Юникредит банком». 

«ФК Открытие» на 100% принадлежал ЦБ и стал первым банком, который регулятор в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2019 г. ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка и уже в 2021 г. начал предпродажную подготовку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных