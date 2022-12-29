Банк «Открытие» сообщил об изменениях в руководстве с 1 января 2023 года
Банк «Открытие» сообщил об изменениях в составе руководства с началом нового года. Пресс-релиз опубликован на сайте банка.
«31 декабря 2022 г. правление банка «Открытие» покидают Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева», — сказано в сообщении.
В пресс-службе не уточнили, кто именно останется в правлении. Эта информация перестала раскрываться после того, как банк попал под западные санкции.
27 декабря Банк России закрыл сделку по продаже банка «Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. – середину границы стоимости банка в 328-374 млрд руб., оценку проводила аудиторско-консалтинговая компания «ДРТ» (бывшая Deloitte). Уточнялось, что из этих средств ВТБ внесет 233,1 млрд руб. денежными средствами, а 106,9 млрд руб. — в виде ОФЗ.
В ВТБ сообщали, что с 1 января председателем правления банка «Открытие» вместо Михаила Задорнова станет Михаил Алексеев, который до 1 июня 2022 г. занимал должность зампреда правления ЦБ и курировал департамент наличного денежного обращения, а до этого руководил «Юникредит банком».
«ФК Открытие» на 100% принадлежал ЦБ и стал первым банком, который регулятор в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2019 г. ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка и уже в 2021 г. начал предпродажную подготовку.