Путин подписал закон о предупреждении рисков при осуществлении иностранных инвестиций
Президент России Владимир Путин подписал закон для предупреждения рисков от иностранных инвестиций в компании, чья деятельность имеет стратегическое значение для государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечено, что компания, которая контролируется иностранным инвестором и которая хотела бы заниматься одним из стратегических видов деятельности, должна будет согласовать с профильной правительственной комиссией получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на ведение такой деятельности. Если порядок будет нарушен, действие лицензии может быть приостановлено.
Закон напрямую касается компаний, чья деятельность имеет стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.
В октябре глава государства подписал документ, согласно которому сделки недружественных нерезидентов в ряде случаев должны получить разрешение правкомиссии.
«Установить, что сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем на 1% акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании… осуществляются на основании разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», — говорилось в документе.