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Путин подписал закон о предупреждении рисков при осуществлении иностранных инвестиций

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон для предупреждения рисков от иностранных инвестиций в компании, чья деятельность имеет стратегическое значение для государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что компания, которая контролируется иностранным инвестором и которая хотела бы заниматься одним из стратегических видов деятельности, должна будет согласовать с профильной правительственной комиссией получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на ведение такой деятельности. Если порядок будет нарушен, действие лицензии может быть приостановлено.

Закон напрямую касается компаний, чья деятельность имеет стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства. 

В октябре глава государства подписал документ, согласно которому сделки недружественных нерезидентов в ряде случаев должны получить разрешение правкомиссии.  

«Установить, что сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем на 1% акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании… осуществляются на основании разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», — говорилось в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных