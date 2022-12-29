Путин подписал закон о предупреждении рисков при осуществлении иностранных инвестиций

В документе отмечено, что компания, которая контролируется иностранным инвестором и которая хотела бы заниматься одним из стратегических видов деятельности, должна будет согласовать с профильной правительственной комиссией получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на ведение такой деятельности. Если порядок будет нарушен, действие лицензии может быть приостановлено.