«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка, VK и «Яндекса» создать новую мобильную ОС
Сбербанк, VK, «Яндекс» и «Ростелеком» планируют создать компанию, которая будет разрабатывать мобильную операционную систему (ОС) на базе открытого общедоступного кода Android и создаст совместимые с ней мобильные приложения. Они заменят Google Mobile Services (GMS). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве и на рынке электроники.
«Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом», — сказал один из собеседников.
Уточняется, что новая ОС будет направлена на потребительский сегмент. ОС «Аврора» же, разработкой которой занимается «Ростелеком», преимущественно будет использоваться в госсекторе.
По информации газеты, разработка новой ОС на базе Android фактически повторяет путь Huawei, которая с 2018 г. лишилась партнерства с Google после введения в ее отношении санкций США. Huawei начала развивать ОС Harmony на базе открытого Android, магазин приложений AppGallery и платформу Huawei Mobile Service (HMS). В 2021 г. число пользователей AppGallery достигло 580 млн человек, в целом сервисами HMS пользуется 730 млн человек, а к их созданию причастны 5 млн разработчиков.
Сколько будет стоить создание новой ОС в России – пока неизвестно. Однако, по словам источников газеты, создание ОС на базе Android окажется значительно дешевле, чем разработка «Авроры», которая, по оценке оператора, может обойтись в 480 млрд руб. до 2030 г. Это связано с тем, что большинство приложений российских разработчиков уже приспособлены под Android, в то время как их адаптация под «Аврору» потребует времени и вложений. По словам одного из источников, на создание новой ОС может уйти не больше года.