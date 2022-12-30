«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка, VK и «Яндекса» создать новую мобильную ОС

Сколько будет стоить создание новой ОС в России – пока неизвестно. Однако, по словам источников газеты, создание ОС на базе Android окажется значительно дешевле, чем разработка «Авроры», которая, по оценке оператора, может обойтись в 480 млрд руб. до 2030 г. Это связано с тем, что большинство приложений российских разработчиков уже приспособлены под Android, в то время как их адаптация под «Аврору» потребует времени и вложений. По словам одного из источников, на создание новой ОС может уйти не больше года.