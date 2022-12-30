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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка, VK и «Яндекса» создать новую мобильную ОС

Ведомости

Сбербанк, VK, «Яндекс» и «Ростелеком» планируют создать компанию, которая будет разрабатывать мобильную операционную систему (ОС) на базе открытого общедоступного кода Android и создаст совместимые с ней мобильные приложения. Они заменят Google Mobile Services (GMS). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве и на рынке электроники.

«Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом», — сказал один из собеседников.

Уточняется, что новая ОС будет направлена на потребительский сегмент. ОС «Аврора» же, разработкой которой занимается «Ростелеком», преимущественно будет использоваться в госсекторе.

По информации газеты, разработка новой ОС на базе Android фактически повторяет путь Huawei, которая с 2018 г. лишилась партнерства с Google после введения в ее отношении санкций США. Huawei начала развивать ОС Harmony на базе открытого Android, магазин приложений AppGallery и платформу Huawei Mobile Service (HMS). В 2021 г. число пользователей AppGallery достигло 580 млн человек, в целом сервисами HMS пользуется 730 млн человек, а к их созданию причастны 5 млн разработчиков.

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Сколько будет стоить создание новой ОС в России – пока неизвестно. Однако, по словам источников газеты, создание ОС на базе Android окажется значительно дешевле, чем разработка «Авроры», которая, по оценке оператора, может обойтись в 480 млрд руб. до 2030 г. Это связано с тем, что большинство приложений российских разработчиков уже приспособлены под Android, в то время как их адаптация под «Аврору» потребует времени и вложений. По словам одного из источников, на создание новой ОС может уйти не больше года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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