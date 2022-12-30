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Путин скорректировал указ о продаже доли в «Сахалине-2»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин исключил временное ограничение по продаже доли Shell в проекте «Сахалин-2». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предполагалась, что эта доля должна быть оценена и продана в течение 4 месяцев со дня решения об отказе в передаче доли в новом операторе проекта акционеру прежнего оператора — Sakhalin Energy. 

В конце июня глава государства подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа.

Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. 1 сентября Shell отказалась от участия в новом операторе, однако японские компании предпочли сохранить свои доли в проекте.

Ранее по теме: Доля Shell в проекте «Сахалин-2» оценена в 94,8 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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