Путин скорректировал указ о продаже доли в «Сахалине-2»
Президент РФ Владимир Путин исключил временное ограничение по продаже доли Shell в проекте «Сахалин-2». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Предполагалась, что эта доля должна быть оценена и продана в течение 4 месяцев со дня решения об отказе в передаче доли в новом операторе проекта акционеру прежнего оператора — Sakhalin Energy.
В конце июня глава государства подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа.
Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. 1 сентября Shell отказалась от участия в новом операторе, однако японские компании предпочли сохранить свои доли в проекте.