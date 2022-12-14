Доля Shell в проекте «Сахалин-2» оценена в 94,8 млрд рублей
«На основании отчета об оценке доли в 27,49999998621683 процента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" <...> утвердить оценку указанной доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" в размере 94800 миллионов рублей», — сказано в документе.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Англо-голландская компания Shell уведомила правительство России и партнеров о своем решении об отказе от участия в новом операторе проекта «Сахалин-2», сообщила компания 1 сентября.
Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. 1 сентября Shell отказалась от участия в новом операторе. Однако японские компании предпочли сохранить свои доли в проекте.