Доля Shell в проекте «Сахалин-2» оценена в 94,8 млрд рублей

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Англо-голландская компания Shell уведомила правительство России и партнеров о своем решении об отказе от участия в новом операторе проекта «Сахалин-2», сообщила компания 1 сентября.