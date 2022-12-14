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Бизнес

Доля Shell в проекте «Сахалин-2» оценена в 94,8 млрд рублей

Ведомости

Правительство оценило долю Shell (27,5%) в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном в интернет-портале правовой информации распоряжении правительства. 

«На основании отчета об оценке доли в 27,49999998621683 процента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" <...> утвердить оценку указанной доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" в размере 94800 миллионов рублей», — сказано в документе.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Англо-голландская компания Shell уведомила правительство России и партнеров о своем решении об отказе от участия в новом операторе проекта «Сахалин-2», сообщила компания 1 сентября.

Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. 1 сентября Shell отказалась от участия в новом операторе. Однако японские компании предпочли сохранить свои доли в проекте.

Ранее по теме: Губернатор Сахалина заявил о перевыполнении плана по добыче после ухода Shell

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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