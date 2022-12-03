Губернатор Сахалина заявил о перевыполнении плана по добыче после ухода Shell

Глава региона также рассказал об изменениях в управлении проектом «Сахалин-1», у которого также появился новый российский оператор. «И вот сейчас буквально за последний месяц возобновилась работа. А они стояли по добыче нефти с 15 мая. Сейчас уже отгрузки начались, добыча началась. Но полгода простояли. То есть понятно, что это будет удар по бюджету будущего года», — сообщил Лимаренко.