Губернатор Сахалина заявил о перевыполнении плана по добыче после ухода Shell
Нефтегазовый проект «Сахалин-2» перевыполняет плановые показатели добычи на 15% после создания нового оператора и отказа от участия в нем компании Shell, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Сахалин-2» — там ситуация достаточно позитивная, мы идем с перевыполнением планового задания — около 15%. Это при том, что наши российские специалисты возглавили этот проект после того, как ушла Shell. Они справляются с задачами, которые существуют», — сказал Лимаренко (цитата по ТАСС).
В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Англо-голландская компания Shell уведомила правительство России и партнеров о своем решении об отказе от участия в новом операторе проекта «Сахалин-2», сообщила компания 1 сентября.
Глава региона также рассказал об изменениях в управлении проектом «Сахалин-1», у которого также появился новый российский оператор. «И вот сейчас буквально за последний месяц возобновилась работа. А они стояли по добыче нефти с 15 мая. Сейчас уже отгрузки начались, добыча началась. Но полгода простояли. То есть понятно, что это будет удар по бюджету будущего года», — сообщил Лимаренко.
7 октября Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта «Эксон нефтегаз лимитед». Сообщалось, что доли в новой компании автоматически получат только российские участники «Сахалина-1», т. е. структуры «Роснефти».
В марте американская компания ExxonMobil объявила о выходе из проекта и вывозе сотрудников из России. В августе «Роснефть» сообщила, что «Эксон нефтегаз лимитед» (дочерняя структура американской ExxonMobil) без согласования с другими участниками проекта с 26 апреля начала постепенное сокращение добычи, а с 15 мая деятельность предприятия была почти полностью прекращена.
Общие потери бюджетной системы России от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон нефтегаз лимитед» составляют примерно 4 млрд руб. в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области – около 2 млрд руб., говорится в справке комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики (документ есть у «Ведомостей»).