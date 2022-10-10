Россия вернула контроль над «Сахалином-1»

Согласно тексту указа, все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта – компании «Эксон нефтегаз лимитед» (Exxon Neftegas Limited) – перейдут новому оператору, зарегистрированному в России. Доли в новой компании при ее учреждении автоматически получат только российские участники «Сахалин-1» – «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра» – пропорционально количеству принадлежащих им акций проекта (11,5 и 8,5% соответственно).