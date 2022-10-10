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Россия вернула контроль над «Сахалином-1»

Это позволит возобновить полноценную работу проекта, говорят эксперты
Василий Милькин Дарья Савенкова
Проект «Сахалин-1» – один из крупнейших нефтегазовых проектов на российском шельфе / Александр Семенов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать нового, российского, оператора проекта «Сахалин-1». Соответствующий указ подписан 7 октября. Документ «О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта – компании «Эксон нефтегаз лимитед» (Exxon Neftegas Limited) – перейдут новому оператору, зарегистрированному в России. Доли в новой компании при ее учреждении автоматически получат только российские участники «Сахалин-1» – «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра» – пропорционально количеству принадлежащих им акций проекта (11,5 и 8,5% соответственно).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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