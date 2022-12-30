Производитель упаковки Elopak продаст бизнес в России в I квартале 2023 года

Упаковка Tetra Pak и Pure Pak позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов. Из-за введенных после начала специальной военной операции на Украине западных санкций против России отечественные производители столкнулись с рядом сложностей, связанных с оборудованием для пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, 12 июня стало известно, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.