Производитель упаковки Elopak продаст бизнес в России в I квартале 2023 года
Норвежский производитель упаковки Elopak принял решение о передаче российского бизнеса местному менеджменту, передает издание Finansavisen.
В июле компания объявила о подписании соглашения о продаже всего своего российского предприятия АО «Элопак» компании, принадлежащей местному руководству. В настоящее время руководство получило информацию о неофициальном одобрении соглашения властями, отмечает издание.
«Elopak ожидает получить необходимое официальное одобрение властей для завершения сделки в течение короткого времени, стороны работают над надлежащим завершением сделки, которая, как ожидается, состоится в I квартале 2023 г.», — рассказал представитель компании.
Ожидается, что продажа не повлияет на деятельность за пределами России и за этим не последует существенных финансовых убытков во II квартале, заключил представитель Elopak.
Упаковка Tetra Pak и Pure Pak позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов. Из-за введенных после начала специальной военной операции на Украине западных санкций против России отечественные производители столкнулись с рядом сложностей, связанных с оборудованием для пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, 12 июня стало известно, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.